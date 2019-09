Lucrezia Vittoria Berlusconi, matrimonio segreto per la figlia di Pier Silvio: la rivelazione

Si è sposata Lucrezia Vittoria Berlusconi, figlia di Piersilvio: il gossip di Dagospia

La notizia viene da Dagospia e riguarda una delle famiglie più note dell’Italia: parliamo dei Berlusconi, per la precisione di Lucrezia Vittoria, figlia di Piersilvio Berlusconi. L’evento sembra essere stato celebrato in assoluto segreto, visto che finora la notizia è stata battuta solo da Dago. Poche le informazioni sulla cerimonia che ha avuto come protagonista la nipote di Silvio Berlusconi, preso in questo periodo dai numerosi impegni legati soprattutto alla riorganizzazione del suo partito Forza Italia e alla formazione del soggetto politico più ampio L’Altra Italia. Sufficienti comunque per capire, o per lo meno ipotizzare senza temere di esagerare, che si è trattata di una cerimonia sfarzosissima.

Lucrezia Vittoria Berlusconi matrimonio, anche Silvio Berlusconi presente alla cerimonia

Non sappiamo chi siano stati gli invitati; Dagospia però informa – fatto piuttosto scontato in realtà – che al matrimonio di Lucrezia è stato presente anche Silvio Berlusconi, sicuramente felice di veder convolare a nozze la figlia che suo figlio Piersilvio ha avuto dalla modella Emanuela Mussida nel 1990, quando era cioè ancora adolescente. Un evento che avrà senza dubbio dato un po’ di respiro alla famiglia dopo le tante preoccupazioni scaturite dalle vicende che hanno coinvolto Mediaset, che quest’anno riproporrà i prodotti di successo della scorsa stagione televisiva, e Vivendi.

Il matrimonio di Lucrezia Vittoria Berlusconi nella villa in Provenza di Marina

Perché abbiamo ipotizzato un evento sfarzoso? A parte che sarebbe da mettere in conto per la famiglia dei Berlusconi, è Dago a raccontare che la cerimonia è avvenuta in Provenza nella villa di Marina. Tanti auguri agli sposi dunque, e che questo matrimonio duri in eterno e porti ad entrambi grandi soddisfazioni e felicità infinita!