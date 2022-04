Belen e Stefano, il piano segreto di De Martino: parla l’amica

Belen e Stefano sono tornati insieme. A confermare la notizia è stata la Rodriguez a Le Iene, programma che conduce con Teo Mammucari su Italia Uno, dopo le numerose paparazzate in compagnia dell’ex marito. Che tanto ex non è visto che i due non hanno mai ufficializzato il divorzio. E proprio su questo argomento De Martino sarebbe pronto a fare un passo importante…

Un’amica della coppia ha svelato al settimanale Nuovo il presunto piano segreto dell’ex ballerino di Amici:

“Stefano ha intenzione di chiedere a Belen di sposarlo un’altra volta, così da sancire simbolicamente il nuovo inizio”

Non solo: pare che la coppia sia intenzionata ad avere un altro figlio. A Verissimo Belen Rodriguez non ha nascosto la voglia di diventare mamma per la terza volta e anche Stefano De Martino, in più di qualche intervista, ha confidato che gli piacerebbe molto allargare la famiglia.

Insomma, questo ennesimo ritorno di fiamma tra Stefano e Belen sembra più serio che mai. De Martino ha già conosciuto pure Luna Marì, la figlia che l’ex moglie ha avuto un anno fa dall’hair stylist Antonino Spinalbese. Una relazione durata pochissimo e finita per incompatibilità caratteriali.

Belen e Stefano, come in una telenovela

Il legame che unisce Belen e Stefano sembra invece indissolubile. Passano gli anni, le altre relazioni e i problemi, ma la Rodriguez e De Martino, come calamite, si attraggono in modo irresistibile. La loro storia ormai va avanti dal 2012: si sono conosciuti ad Amici di Maria De Filippi, quando entrambi erano fidanzati con altre persone.

Belen era impegnata con Fabrizio Corona, mentre Stefano viveva una storia tira e molla con Emma Marrone. Tra una coreografia e l’altra è scoccata la scintilla, che li ha portati nel giro di un anno a fare un figlio, Santiago, e poi a sposarsi. La prima rottura è avvenuta nel 2015.

La soubrette argentina ha iniziato a frequentare il pilota Andrea Iannone mentre lo scugnizzo napoletano si è legato alla stilista e imprenditrice Gilda Ambrosio. Nel 2019 il secondo ritorno di fiamma tra Belen e Stefano, distrutto dal lockdown del 2020. Ora sono pronti a regalare l’ennesima chance a questo amore: stavolta sarà per sempre?