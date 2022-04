Isola dei Famosi: Silvano dei Cugini di Campagna è stato espulso

A poco più di 24 ore dal suo ingresso Silvano dei Cugini di Campagna è stato costretto a dire addio all’Isola dei Famosi. Il batterista e co-fondatore del celebre gruppo musicale è stato espulso dalla produzione dopo aver bestemmiato. L’artista ha imprecato nel corso della diretta di lunedì sera. Li per lì in pochi hanno notato, in studio e in Honduras, l’espressione blasfema ma tale affermazione non è sfuggita ai telespettatori e sui social network è esplosa la polemica.

Inizialmente Mediaset ha deciso di togliere il video dell’arrivo di Silvano e Nick, l’altro dei Cugini di Campagna, dal suo sito ufficiale. Poi, dopo attenta analisi di quanto accaduto, ha optato per la squalifica. L’azienda ha ufficializzato la sua decisione con un comunicato stampa. In più la rete si è scusata con tutti i suoi telespettatori per l’episodio inaccettabile.

Non di certo il primo che capita in diretta tv: la storia del Grande Fratello Vip, ad esempio, è piena di squalifiche dovute a delle bestemmie. Se Silvano Michetti è stato squalificato dall’Isola dei Famosi, resta invece in gioco il compagno Nick Luciani. Al momento però non è chiaro se il cantante potrà continuare a restare su Playa Accoppiada o se dovrà trasferirsi su Playa Sgamada, dove i concorrenti rimasti giocano da soli.

Il caso Patrizia Bonetti

Non solo bestemmia-gate, la nuova edizione dell’Isola dei Famosi deve fare i conti anche con altre rogne. Patrizia Bonetti, ex fidanzata di Gianluca Vacchi ed ex concorrente del Grande Fratello di Barbara d’Urso, è stata costretta ad abbandonare il programma a causa di alcune ustioni profonde che si è procurata durante la prova del fuoco. Ustioni preoccupanti che la modella italo-cubana dovrà curare in Italia.

Secondo Investigatore Social, esperto di gossip e tv, pare che Patrizia Bonetti sia pronta a fare causa alla produzione del reality show di Ilary Blasi per quanto accaduto. Per ora la diretta interessata non ha né confermato né smentito. Dopo il fattaccio è sparita sia dal piccolo schermo sia dai social network.

I primi eliminati dell’Isola dei Famosi 2022, fatti fuori regolarmente tramite televoto, sono invece Antonio Zequila e Marco Melandri.