Isola, già bestemmia gate ma il Web perdona Michetti: i tweet più divertenti

I Cugini di Campagna sono finalmente sbarcati, ma se la loro avventura finisse già? No, stavolta i social non vogliono squalifiche

Silvano Michetti ha bestemmiato all’Isola dei Famosi 2022? Neanche il tempo di mettere piede sulle roventi spiagge dell’Honduras che il componente dei Cugini di Campagna ha scatenato il bestemmia gate. Se ne sente parlare poco in realtà durante l’Isola perché non è in diretta 24 ore su 24, quindi il montaggio permette alla produzione di eliminare eventuali frasi scomode o bestemmie, per l’appunto. Quando succedono in puntata, e quindi in diretta, non si può fare. Ne sa bene qualcosa Nicolas Vaporidis, che rivolgendosi a Vladimir Luxuria con il maschile ha scatenato la prima polemica legata a questa edizione del reality show.

Nella quinta puntata di ieri sera Vaporidis si è scusato con Luxuria, cosa succederà invece a Michetti? Probabilmente nulla, la speranza del Web è che si faccia finta di niente stavolta. Non è molto chiaro il perché se si bestemmia al Grande Fratello Vip ci sono subito richieste di squalifiche sui social e invece stavolta non è successo. Le ipotesi sul perché accade potrebbero essere ben tre, però. La prima è legata al pubblico: sì, sono due reality, ma molto diversi fra di loro quindi non è detto sia lo stesso. E quello del GF Vip su Twitter è attentissimo, minuzioso e parte subito con condanne e giudizi facili.

Il secondo è legato alla decisione di Signorini di non dare ascolto alle mille polemiche che si succedono sui concorrenti del GF Vip. Con l’ultima edizione ha deciso di dire basta alla tirannia di Twitter: non darà più ascolto a richieste di provvedimenti disciplinari e le decisioni sono interamente nelle mani degli autori. Questo potrebbe aver scoraggiato gli utenti dei social a chiedere squalifiche. Infine c’è l’ultimo motivo che spiegherebbe la mancata richiesta di squalifica di Michetti all’Isola per bestemmia: è appena arrivato. Non ha un pubblico contro di lui, non c’è stato ancora tempo di conoscerlo e schierarsi. Solitamente infatti le richieste di provvedimenti arrivano sempre dai fan di altri concorrenti, specialmente se chi si è macchiato di bestemmia o simili ha un pubblico contro di lui.

Qualsiasi sia il motivo, è chiaro che il Web abbia già concesso il perdono a Silvano Michetti per la bestemmia. Anzi, alcuni si sono persino divertiti e il risultato sono dei tweet che strappano qualche risata. Per esempio c’è quello di Righetto, molto conosciuto sui social: “Il cugino di campagna che si è fatto un mese di quarantena entrando dopo due settimane e in cinque minuti di numero già bestemmia in diretta chi come lui. So iconic”. Poi ce n’è un altro simile, che richiama un tormentone di Lol Chi ride è fuori: “Il cugino di campagna ha bestemmiato dieci secondi dopo il suo sbarco. Performance”.

Qualcuno ha usato delle immagini del Guinness World Record per la bestemmia di Michetti all’Isola dei Famosi. Poi c’è qualcuno che ha usato un meme molto diffuso sui social, quello del papà di Homer Simpson che entra in un locale, posa il cappello, fa un giro su sé stesso, riprende il cappello ed esce dal locale. Ed è ciò che avrebbe fatto Silvano, in caso di squalifica. C’è chi ha sfruttato un tormentone di qualche tempo fa di Tik Tok: “Non io che scopro soltanto adesso la bestemmia gate, il cugino ha semplicemente detto entro, bestemmio, spacco, ciao”.

In un altro tweet, invece, qualcuno ha ipotizzato la possibile reazione degli altri Cugini di Campagna, che davanti alla bestemmia e alla possibilità di essere subito squalificati potrebbero aver modificato la loro canzone: “Anima mia, li mort…i tua”. E ancora: “Se gli viene così facile dura di più un gatto in tangenziale”. Poi ci sono dei tweet in cui nessuno vuole la squalifica per bestemmia a Michetti all’Isola: “Se me li fate uscire per la bestemmia guarda”, più una GIF di Tina Cipollari che dice “Ti do un ceffone guarda”. E ancora: “L’Isola sta avanti e permette le bestemmia. Mi inchino a Ilary”. Poi infine questo: “Cugino di campagna moro bestemmia dopo due secondi in spiaggia. Io cambio totalmente idea loro già mitici”. La produzione lascerà correre, a questo punto?

Il cugino di campagna che si è fatto un mese di quarantena entrando dopo due settimane e in cinque minuti di numero già bestemmia in diretta CHI COME LUI SO ICONIC #isola — [Righetto] (@Ri_Ghetto) April 4, 2022

non io che scopro soltanto adesso la bestemmia gate, il cugino ha semplicemente detto entro, bestemmio, spacco, ciao #isola — Giusé (@giuse_ricc) April 4, 2022

News:"Silvano dei cugini di campagna bestemmia in diretta." Gli altri cugini: ANIMA MIAAAA L IMORTACCITUA Se gli viene così facile dura di più un gatto in tangenziale ????????????#isola — Joe (@gioiadrawing) April 5, 2022