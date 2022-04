Isola dei Famosi 2022, quinta puntata: eliminato, nominati e new entry

L’Isola dei Famosi 2022 con la quinta puntata ha portato nella prima serata di Canale 5 altri scontri ed eliminazioni in Honduras. Ilary Blasi ha iniziato questo nuovo appuntamento con il primo amore che starebbe nascendo in questa edizione del reality show. In questi giorni, tra Estefania Bernal e Roger Balduino è scattato un bacio. La conduttrice, però, ha fatto notare ai due naufraghi che non c’è stato chissà che coinvolgimento. Probabilmente, come primo bacio, tutti si sarebbero aspettati qualcosa di più passionale.

Ed ecco che Roger ha baciato Estefania in diretta, rispettando così le aspettative del pubblico. La loro storia sta nascendo anche tra l’ironia di Edoardo Tavassi. Approdato in Honduras, con la sorella Guendalina, la scorsa settimana, si è detto molto interessato alla Bernal. Ma stasera per lui è stato chiaro che ormai non c’è più nulla da fare. Il tutto è accaduto in modo simpatico. È arrivato il momento di dedicare l’attenzione ai problemi nati nel gruppo in questi giorni, che hanno ovviamente generato scontri accesi. Lory Del Santo è stata accusata di essere una persona falsa.

Subito dopo, Ilary ha aperto il collegamento con la Tana dei Serpenti, dove erano già posizionati i naufraghi di Playa Sgamada. Anche qui non sono mancate le discussioni. Floriana Secondi si è scontrata con Jovana Djordjevic e Marco Melandri. Clemente Russo e la moglie Laura hanno dato ragione a Floriana. Tornando dagli altri naufraghi in gioco, Ilary Blasi ha chiesto i dettagli sulle ultime polemiche riguardanti Nicolas Vaporidis. Quest’ultimo ha avuto modo di scusarsi con Vladimir Luxuria per quanto accaduto la scorsa puntata.

Subito dopo, una votazione ha portato Lory Del Santo a vincere una gara di seduzione contro Ilona Staller. Ed ecco che è arrivato il risultato del televoto della quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2022: sono finiti nella Playa Sgamada Roberta Morise e Blind con il 32% dei voti (Jeremias-Gustavo 35%, Lory Del Santo-Marco 33%). Subito dopo, finalmente, sono arrivati in Honduras due componenti de I Cugini di Campagna, Nick Luciani e Silvano Michetti.

Purtroppo, i naufraghi non sono riusciti a vincere la prova ricompensa. La vittoria avrebbe garantito loro diversi piatti di lasagne. Nella Tana dei Serpenti, Clemente Russo ha dovuto prendere una decisione difficile. L’ex pugile, in quanto leader, ha scelto di tornare ufficialmente in gioco in Playa Accopiada, ma allo stesso tempo si è dovuto separare da sua moglie Laura. Non solo, quest’ultima è finita al televoto

Floriana, Marco e Jovana hanno affrontato una prova. Ha vinto la Secondi, che si è salvata dal televoto flash, in cui si sono sfidati gli altri tre. Non solo, Floriana ha così ottenuto la possibilità di rientrare ufficialmente in gioco, facendo coppia con Clemente. I due hanno così lasciato Playa Sgamada. Russo e sua moglie Laura si sono, a questo punto, separati.

Intanto, in Playa Palapa è arrivato il momento della prova leader, vinta da Jeremias e Gustavo Rodriguez. La puntata è andata avanti con il risultato del televoto flash di Playa Sgamada: Marco Melandri è stato eliminato con il 16 % dei voti (Laura 65%, Jovana 19%). A grande sorpresa, sono così tornati in Playa Palapa Clemente e Floriana.

Dopo il breve aggiornamento su Patrizia Bonetti, sono iniziate le nomination che hanno portato al televoto Lory Del Santo e Marco, Ilona e Roger.

Carmen e Alessandro hanno nominato Ilona e Roger;

Ilona e Roger hanno nominato Lory e Marco;

Lory e Marco hanno nominato Estefania e Nicolas;

Guendalina ed Edoardo hanno nominato Lory e Marco;

Estefania e Nicolas hanno nominato Lory e Marco;

I Cugini di Campagna hanno nominato Estefania e Nicolas;

Clemente e Floriana hanno nominato Lory e Marco;

Jeremias e Gustavo da leader hanno nominato Ilona e Roger.

In Playa Sgamada è poi arrivato il momento di eleggere il capo. Gli stessi naufraghi hanno eletto Blind.