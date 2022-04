Isola dei Famosi, Patrizia Bonetti dopo le ustioni: Blasi rompe il silenzio

Patrizia Bonetti ha dovuto abbandonare l’Isola dei Famosi 2022, è arrivata la conferma da parte di Ilary Blasi. Nel corso della diretta della quarta puntata, la padrona di casa ha dato un brevissimo aggiornamento sulla misteriosa assenza della ormai ex naufraga. Appena approdata in Honduras, Patrizia ha affrontato la prova del fuoco, che le ha causato dei problemi abbastanza seri. Cosa strana, la conduttrice non ha reso note le condizioni attuali della Bonetti. Questo dettaglio ha un po’ infastidito il pubblico di Canale 5, che avrebbe voluto ricevere più aggiornamenti.

In questi giorni, l’ipotesi che avesse abbandonato il gioco si è fatta forte e concreta. Prima della puntata dello scorso lunedì, Alvin aveva rivelato che Patrizia Bonetti aveva riscontrato problemi fisici dopo la prova del fuoco. Pertanto, si trovava in infermeria. Ma nel corso della diretta non era comparsa in Playa Sgamada e nessuno aveva dato ulteriori aggiornamenti. Le ipotesi erano due: ancora non si era ripresa o aveva abbandonato il gioco. Ebbene, ora è ufficiale: Patrizia ha lasciato il reality show.

Ilary Blasi nella quarta puntata dell’Isola 2022 ha finalmente rotto il silenzio al riguardo. Scendendo nel dettaglio, la conduttrice ha fatto sapere che la Bonetti si trova già in Italia. “Si sottoporrà a delle cure”, ha dichiarato velocemente la padrona di casa. Non solo, ha infine fatto sapere alla la 26enne che il programma la sta aspettando in studio, se lei vorrà presentarsi nelle prossime puntate.

Non è di certo la prima volta che accade una cosa del genere in questo reality. Infatti, lo scorso anno, Elisa Isoardi fu costretta a interrompere la sua esperienza in Honduras a causa di alcuni problemi a un occhio. Ora, per via delle ustioni riportate durante la prova del fuoco nella seconda puntata, la Bonetti si ritrova a vivere nella sua stessa situazione.

Probabilmente sarà la stessa Patrizia a rendere noti i dettagli su quanto accaduto i giorni successivi a questo momento. Agli occhi di molti, la Bonetti e Roberta Morise avrebbero esagerato durante la prova del fuoco, spingendosi troppo oltre per vincere. Si sono avvicinate ai sei minuti di resistenza di fronte alle fiamme. Per interrompere tutto è dovuta intervenire la produzione, facendo vincere Roberta Morise, la quale non si era mossa neppure una volta.