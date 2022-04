Isola 2022: Patrizia Bonetti costretta ad abbandonare per le ustioni, rumor

Patrizia Bonetti ha abbandonato l’Isola dei Famosi 2022? La sua avventura nel reality pare sia durata meno di Flavia Vento al GF Vip, ha scritto qualcuno sui social. Di certo però il motivo non è lo stesso: se la Vento sceglie di abbandonare tutti i reality che fa, Patrizia potrebbe essere stata costretta. Non è la prima volta che sull’Isola accadono incidenti che costringono i concorrenti ad abbandonare il gioco. Per esempio nella scorsa edizione è toccato a Elisa Isoardi, che ha avuto problemi a un occhio tanto da dover tornare in Italia per curarsi al meglio.

La Bonetti è praticamente sparita nelle puntate dell’Isola subito dopo la sua entrata in gioco, nella seconda puntata. Non ha più partecipato alla diretta. Ilary Blasi lunedì scorso ha spiegato che la naufraga era sotto osservazione per le ustioni riportate nella Prova del Fuoco. Sia lei sia Roberta Morise si sono spinte oltre nella prova: era sotto gli occhi di tutti che avessero un tantino esagerato. In palio d’altronde c’era semplicemente l’entrare in gioco in coppia e in Palapa anziché come concorrente singolo nella Tana dei Serpenti. Valeva la pena insomma rischiare? Forse no, ma loro si sono avvicinate ai sei minuti di resistenza davanti alle fiamme.

Nessuna delle due era disposta a cedere, alla fine la produzione è intervenuta e ha dichiarato vincitrice chi delle due non si è mossa. Patrizia aveva fatto un salto, spostandosi su un lato del corpo nel tentativo di sfuggire al calore e alle fiamme, quindi ha perso. Quando hanno lasciato la postazione della Prova del Fuoco era già evidente che entrambe avessero riportato delle ustioni, gravi o meno però non era dato saperlo. La Morise ha la gamba fasciata ma è rimasta sulla spiaggia, alla Bonetti pare sia andata peggio visto che ha lasciato subito Playa Sgamada.

Adesso la notizia, riportata da Giuseppe Porro, che Patrizia Bonetti ha lasciato l’Isola dei Famosi per le ustioni. Sarebbe già di ritorno in Italia e la sua avventura quindi non è neanche cominciata, si può dire. Per il momento è solo un rumor, in attesa di notizie ufficiali da parte della produzione. O della diretta interessata.