Isola dei Famosi 2022, terza puntata: eliminati, nominati, due ritiri sfiorati

La terza puntata dell’Isola dei Famosi 2022 di lunedì 28 marzo 2022 era a rischio, ma l’allarme nubifragio è rientrato e i naufraghi sono tornati sulle spiagge nelle scorse ore. La produzione ha dovuto mettere in salvo i naufraghi per la forte pioggia che si è scatenata pochi giorni fa. Ilary Blasi ha aperto la puntata parlando di una “notte delle scelte”: tutti sono stati chiamati a scegliere. E c’è stato anche una battaglia tra Playa Accoppiada e Playa Sgamada, la spiaggia dove finiscono le coppie eliminate al televoto diventando concorrenti singoli. Ma prima di tutto ciò, Ilary ha affrontato le ultime dinamiche del gruppo.

Laura Maddaloni in particolare si è lamentata del fatto che in pochi si siano dedicati alla ricostruzione della capanna e che poi gli stessi si siano ritrovati fuori dalla capanna nella notte. Il dito è stato puntato in particolare contro Carmen Di Pietro, poi hanno aggiunto altri nomi come Nicolas Vaporidis e Alessandro. Qualcosa che avevano già chiarito tra di loro ma di cui hanno riparlato in puntata. Per quanto riguarda l’altra coppia in nomination, Floriana Secondi e Antonio Zequila, pare che la prima abbia cambiato atteggiamento sulla spiaggia. Tra lei e Nicolas c’è stato un chiarimento e hanno superato lo scontro della settimana scorsa.

Isola, che fine ha fatto Patrizia Bonetti? La coppia “eliminata”

Durante il primo collegamento con Playa Sgamada è saltata subito all’occhio l’assenza di Patrizia Bonetti. A fare luce su cosa sta succedendo è stata la stessa Blasi: “Si è scottata però sta bene. Per precauzione la teniamo sotto controllo in infermeria”. Quindi Patrizia tornerà sulla spiaggia appena i medici daranno l’ok. Nel frattempo Ilona Staller è stata un capo forse troppo ingombrante sulla spiaggia, persino il suo ex compago di coppia Marco Melandri si è lamentato. I quattro hanno poi lasciato la spiaggia per raggiungere Tana dei Serpenti.

Marco Cucolo ha avuto l’occasione di dire tutto ciò che pensa a Lory Del Santo senza essere interrotto: lei sarà riuscita a restare in silenzio? Ebbene sì! Dopo una prova di coraggio in cui Marco ha recuperato una spazzola in una teca piena di blatte, paguri e chi più ne ha più ne metta c’è stato il verdetto del televoto. La coppia eliminata è stata quella formata da Floriana e Zequila. Queste le percentuali: 76% del pubblico ha votato per eliminare loro, solo il 24% era a sfavore di Carmen e Alessandro. Zequila ha deciso di dare il bacio della nomination a Jeremias Rodriguez e Gustavo.

Floriana vuole lasciare l’Isola dopo l’eliminazione, Ilona torna sull’Isola

Floriana ha manifestato la voglia di lasciare l’Isola in seguito all’esito del televoto, non accettando di restare su Playa Sgamada. Tutti in studio e in Palapa hanno provato a convincerla a proseguire da sola, non sembrava propensa ma Ilary le ha chiesto di parlarne in un secondo momento. Ilona e Roger sono la nuova coppia: la Staller in qualità di capo è tornata su Playa Accoppiada e ha scelto con chi fare coppia. Le hanno offerto di portare il fuoco per il gruppo, ma accettando di essere legata con il famoso elastico in coppia. Lei ha scelto il fuoco, quindi ha accettato l’elastico. La prova ricompensa è andata molto bene: hanno preso tutto ciò che c’era a disposizione.

C’è stata un’altra prova ricompensa con in palio una pizza, se la sono giocata Playa Accoppiada e Playa Sgamada con il tiro alla fune: hanno vinto i naufraghi della Accoppiada. Floriana ha deciso di restare sull’Isola dei Famosi e continuerà l’avventura con gli altri Sgamadi. Anche in questa puntata Nicolas Vaporidis ha vinto la prova leader, in cui hanno gareggiato un concorrente per coppia. Playa Sgamada ha eletto il suo nuovo Capo ovvero Marco Melandri, che ha guadagnato l’immunità. Giovedì prossimo ci sarà il primo vero eliminato di questa edizione.

In postazione nomination anche Jeremias ha detto di voler andare via. Non è sembrato così deciso da far pensare che potrebbe realmente abbandonare. Si è lamentato con Ilary del fatto che, secondo lui, al pubblico non arriva la realtà dei fatti circa ciò che succede sulla spiaggia. Non ha abbandonato, comunque. In nomination ci sono Carmen e Alessandro contro Clemente e Laura: la prima coppia votata dal gruppo, la seconda dai leader. Queste le nomination nel dettaglio: