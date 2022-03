Isola 2022, caos Vaporidis: cellulare nascosto? Floriana accusa: “Infame”

Tra Floriana Secondi e Nicolas Vaporidis è già guerra all’Isola dei Famosi 2022. Durante i daytime di questi giorni Floriana si è scagliata contro l’attore accusandolo di essere un privilegiato. In un primo momento sembrava esserne convinta perché lui è arrivato sull’Isola senza essere legato al compagno di coppia e con l’immunità dalle nomination. In realtà non è dipeso da lui ma dalle regole del gioco, né è colpa di Vaporidis se Floriana ha trascorso i primi giorni legata a Zequila. Nella corso della puntata di stasera Ilary Blasi ha indagato sullo scontro fra i due.

Quando la conduttrice ha chiesto a Floriana cosa ne pensasse delle parole usate da Vaporidis nei suoi confronti, lei è partita a ruota libera e ha raccontato perché ce l’ha tanto con lui. E anche perché lo considera un privilegiato. Quindi ha spiegato che quando erano in hotel, prima dello sbarco sull’Isola, la produzione ha chiesto a tutti di consegnare il telefonino. A lei pare sia giunta voce che Vaporidis non avesse consegnato il cellulare, ma era una supposizione: lo hanno pensato alcuni perché lo sentivano parlare.

Mentre Floriana lanciava accuse, Nicolas ha aspettato il suo turno. Chi invece non voleva sentire racconti inerenti a prima l’inizio del gioco erano conduttrice e opinionisti: a loro interessava sapere cosa è successo sull’Isola. Quindi Floriana ha spiegato perché pensa che Vaporidis sia un privilegiato. Poco prima infatti ha urlato contro l’attore dandogli del privilegiato ma ha pure usato termini molto forti come “infame”.

Dunque Floriana ha raccontato che la produzione ha concesso loro di portare un solo oggetto personale sull’Isola dei Famosi. Lei avrebbe voluto un rosario, ma non gliel’hanno dato. Così come non ha neanche degli occhiali da sole. Ha notato invece che Vaporidis ha un rasoio elettrico. Ilary è subito intervenuta: “Mi dicono che il rasoio è per esigenze mediche”. Anche Alvin ha frenato Floriana facendole notare che l’attore non fosse tenuto a spiegare pubblicamente il perché di questa necessità. Inoltre Ilary ha chiarito a Floriana che nessuno di loro è privilegiato ma che sono tutti uguali nel momento in cui sbarcano sull’Isola.

Vaporidis ha aspettato il suo turno per parlare e ha risposto alla Secondi, che però lo ha interrotto ogni tre per due. L’attore però ha smentito di aver usato un telefono nella stanza in hotel, raccontando che invece leggeva dei libri e simulava una radio che avrebbe voluto fare sulla spiaggia. Vaporidis ha negato il cellulare, sul rasoio non ha replicato perché ci avevano già pensato altri per lui. Poi ha lanciato una scommessa a Floriana: se avessero trovato un telefono tra le sue cose o nella stanza dell’hotel avrebbe lasciato il gioco. In caso contrario, e quindi se non avessero trovato nulla, allora doveva andare via Floriana. Lei naturalmente non ha accettato la scommessa, convinta, tra l’altro, che qualcuno avesse provveduto a nascondere il telefono di Vaporidis.

Insomma, l’Isola 2022 è cominciata da pochi giorni ma Floriana ha già portato scompiglio! La sua sfuriata contro Vaporidis però non è piaciuta in studio. Nicola Savino non ha apprezzato, così come Vladimir Luxuria che la trova simpatica ma esagerata: “Qui non mi è piaciuta per niente”.