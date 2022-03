Isola 2022, Luxuria demolisce Jeremias e Vaporidis: l’attore cade in basso

Caduta di stile per Nicolas nel reality condotto da Ilary Blasi? Vladimir non perde tempo a lo rimette subito al suo posto

Questa edizione dell’Isola dei Famosi è ricca di momenti di tensione per i naufraghi. Non mancano i litigi e i telespettatori sembrano essersi già appassionati alle varie dinamiche quest’anno. Il gruppo, tra primi schieramenti e litigi, mantiene accese le attenzioni del pubblico. Ilary Blasi inizia questa quarta puntata proprio con le liti avvenute in Honduras in questi giorni. La serata parte, dunque, con le scintille. In particolare, Jeremias Rodriguez è al centro dell’attenzione per i suoi scontri con Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro.

Il fratello di Belen parte subito in quarta: “Non è che non li sopporto, non servono. È un reality di sopravvivenza non per lamentarsi”. L’argentino fa notare che la coppia di madre e figlio non collabora con il resto del gruppo e trascorre il tempo lamentandosi. Nessun’altro dice granché al riguardo, fatta eccezione per qualche parola che esce dalle bocche di Clemente Russo e la moglie Laura. Ma il ‘tutti contro un’ non funziona mai, anzi produce l’effetto contrario. Infatti, i telespettatori tifano a gran voce per Carmen e Alessandro!

Questo è ciò che fa notare Vladimir Luxuria a Jeremias. Prima ancora di questo momento, la Di Pietro accusa Jeremias di essere il “capobanda”, in quanto è quello che parla per il gruppo. Nei giorni scorsi, il Rodriguez ha affermato che nessuno tra i naufraghi vogliono che madre e figlio restino in gioco. “Se l’ho detto, non me lo ricordo. Ma te lo dico ora: non ti vogliamo! Sei un’egoista”, dichiara Jeremias all’Isola 2022 in diretta. A questo punto, a raccogliere l’applauso dal pubblico ci pensa Vladimir dallo studio.

“Jeremias c’è una brutta notizia per te. Devo dirti che a decidere se Carmen e Alessandro devono restare non sei tu, ma il pubblico, caro Jeremias”

L’opinionista smonta in un attimo Jeremias, ricevendo il consenso da parte del pubblico. Per moltissimi telespettatori la Luxuria rappresenta la “vera opinionista di un reality”. Conquista, ancora una volta, i telespettatori e dà un chiaro consiglio a tutti. Fa notare che quando tutti si mettono contro un’unica coppia, aldilà delle ragioni, è quella coppia a stare più simpatica.

Non solo, Vladimir ci tiene anche a parlare in favore di Jeremias, che comunque si espone a differenza di altri naufraghi. Almeno il Rodriguez dice ciò che pensa, senza nascondersi dietro un dito. “Quelli che stanno zitti sono i più pericolosi, tramano alle spalle”, dichiara l’opinionista in studio. Jeremias si difende ribadendo ancora che sono tutti lì per sopravvivere e non per lamentarsi.

Nicolas Vaporidis fa arrabbiare Vladimir Luxuria all’Isola dei Famosi 2022

Indubbiamente Vladimir Luxuria sa bene come funzionano le cose in Honduras. Le liti si accendono ulteriormente con Nicolas Vaporidis, che durante la scorsa puntata ha deciso all’ultimo momento di nominare Clemente Russo e Laura, che sono poi finiti al televoto contro Carmen Di Pietro e Alessandro. La coppia di sportivi si è parecchio arrabbiata con l’attore per la nomination, anche perché la sua compagna Estefania ha confessato che non era ciò che avevano deciso.

Nicolas ammette che erano in dubbio, ma si prende tutte le responsabilità per l’accaduto. Non solo, confessa finalmente che Lory Del Santo gli aveva fatto capire che non voleva finire al televoto. Clemente e Laura hanno capito nei giorni che il tutto è successo non per colpa di Vaporidis, bensì per via delle parole di Lory.

“Il discorso è che io sono rimasto male per la mancanza di personalità e la manipolazione della signora Del Santo”, dichiara Clemente, eliminato al televoto stasera con la sua Laura. I due sono finiti su Playa Sgamada. Invece, Vladimir Luxuria ha un’idea un po’ diversa.

“Sapevo che è un attore e ora lo scopro regista. Ha dato una motivazione farlocca. Perché Nicolas sa bene che Carmen e Alessandro hanno superato tutte le nomination. Penso che Nicolas volesse far eliminare la coppia Russo”

Vaporidis all’Isola dei Famosi stasera va in escandescenza e chiede all’opinionista rispetto per le sue motivazioni. “Ho scelto, ho fatto una ca…a, ma l’ho fatta io”, dichiara a gran voce l’attore, togliendo colpe a Estefania (in coppia con lui) e Lory Del Santo (per la presunta manipolazione). Non solo, Nicolas poco dopo dà vita a uno sfogo contro Carmen Di Pietro e Alessandro al momento dell’eliminazione della coppia Russo.

Si dice d’accordo con Jeremias e fa notare che non è una passeggiata questa esperienza in Honduras. “Questo, però, è il gioco Nicolas”, risponde dallo studio Ilary Blasi. Vladimir stasera non si ferma e si scaglia ancora contro l’attore.

“Non ti chiamo regista, ma dottore. Nicolas tu viaggi in alto. L’intellettuale del gruppo, invece Carmen e Alessandro sono trash? Ma chi sei tu per decidere? Abbassa le ali, fly down!”

La risposta di Vaporidis non piace per nulla, in quanto si rivolge all’opinionista usando il maschile: “Caro Vladimir”. La Luxuria non se ne resta di certo in silenzio: “Dici ‘cara’ e parliamo con rispetto”. L’attore furioso risponde, ma a nulla valgono le sue parole. Sarà stato un errore accidentale o volontario? L’idea di molti telespettatori è chiara, anche perché non si è scusato.

Nicolas ha mostrato la sua pochezza, rivolgendosi al maschile con Luxuria.#isola — Ragazzo Comune ????️‍???? (@RAGAZZO_COMUNE) March 31, 2022

La cattiveria di Nicolas che parlando al maschile ha toccato un punto doloroso della vita di Vladimir e di chi come lei, affronta percorsi di transizione.

Mancanza di rispetto e insensibilità, tremendamente di pessimo gusto. #isola — ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???? (@mrsincoerenza) March 31, 2022

diciamo che è degradante vedere come chiamare al maschile con una persona transessuale, possa essere ancora usato come offesa nelle discussioni. che bassezza nicolas#isola — willow ???? •chi-chimica era (@chiaralacattiva) March 31, 2022