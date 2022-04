Isola 2022, tutti contro Lory: il gesto di Marco. Vaporidis chiede scusa

Lory Del Santo all’Isola dei Famosi 2022 pare essere già circondata da ‘nemici’. In questi giorni, come aveva anticipato Ilary Blasi, la showgirl è stata accusata di essere una persona falsa. In particolare, alcuni sei suoi compagni d’avventura hanno fatto presente che Lory si farebbe vedere solo quando arriva la telecamere. Com’è noto, i concorrenti in Honduras non sono ripresi 24 ore su 24. Ogni volta che le luci dei riflettori si accendono, sembra che la showgirl spunti dal nulla. Mentre nel resto del tempo non parlerebbe con nessuno.

Per molti, tra cui Roberta Morise, Lory Del Santo avrebbe una vera e propria strategia. “Mette solo zizzania”, ha rivelato la nuafraga sulla showgirl. Non solo, quest’ultima si è scontrata anche con Estefania Bernal. La modella argentina ci ha tenuto a precisare di non aver mai chiamato Lory “inutile”, al contrario di ciò che lei ha dichiarato nella clip mandata in onda da Ilary. “Io ti dico solo questo: in Italia non so che problemi avete, ma qui ne abbiamo moltissimi”, ha iniziato così il suo discorso Lory per difendersi dalle accuse.

A detta sua, alcuni di loro troverebbero in ogni suo movimento qualcosa che non va. In effetti, questo è anche il pensiero del pubblico, che la scorsa settimana ha sostenuto Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro contro tutti. “Io l’ho detto: datemi degli indizi su come devo comportarmi e io lo farò”, ha affermato in diretta la Del Santo nella quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Non è mancato il commento di Vladimir Luxuria, la quale ha cercato di smascherare una possibile strategia di Lory.

“Tu parli sempre e Marco non parla mai. La cosa che mi fa impazzire di te è che hai sempre questo sguardo un po’ smarrito. Invece la tua strada la sai bene. Tu sei una che ha già vinto l’Isola, conosci bene i meccanismi. Sei meno smarrita di quanto vuoi apparire”

Dopo di che, Vladimir ha anche accusato la Del Santo di tenere “un’aria di sufficienza”, in particolare con Estefania quando ha detto di non ricordare neppure il suo nome. Qualcuno sui social network si è detto d’accordo con l’opinionista, facendo notare che quando vinse il reality durante la terza edizione apparve po’ come una vittima, smarrita e ingenua. Effettivamente sa bene come muoversi. Nonostante ciò, molti telespettatori continuano a sostenerla.

La reazione a tutto questo del fidanzato Marco Cucolo ha fatto sorridere Ilary Blasi. Il ragazzo ha come preso le distanze da Lory, tanto che ha fatto presente che da ora in poi vorrebbe essere informato delle sue azioni.

“Io sono socievole con tutti. Con me il gruppo non ha alcun tipo di problema. Tutte le dinamiche che sono avvenute, io non ne sono stato partecipe”

Il fatto che Marco abbia subito preso le distanze da Lory ha sbalordito la conduttrice: “Ma la sta scaricando?! Prende le distanze!”. Cucolo ci ha tenuto comunque a precisare di essere vicino alla fidanzata: “Lei è così, fa le cose in disparte. Non è una che sta in mezzo alla gente”.

Isola dei Famosi: Nicolas Vaporidis chiarisce con Vladimir Luxuria

Nicolas Vaporidis è di nuovo finito al centro dell’attenzione. La scorsa settimana, durante un battibecco con Vladimir Luxuria, aveva un po’ lasciato l’amaro in bocca. Si era rivolto all’opinionista con il maschile e questo aveva creato un certo malumore. Stasera, l’attore ci ha tenuto a dare le sue scuse parlando direttamente con Vladimir.

“Io mi voglio scusare se ho mancato di rispetto, non era mia intenzione. Spero di non averti offeso dicendoti ‘caro’. Io sono uno dei più forti sostenitori della libertà assoluto”

Ebbene come ha reagito l’opinionista? Ha scelto di accettare le scuse, affermando di essere disposta – una volta che per lui sarà finita questa esperienza – a bere qualcosa insieme a lui.