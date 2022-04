Reazione a Catena, morta Lucia Menghini a 31 anni. Liorni: “Sconvolti”

Lucia Menghini, che si è fatta conoscere al pubblico di Rai Uno per aver partecipato a Reazione a Catena nel vincente trio Le Pignolette, è morta nelle scorse ore all’età di soli 31 anni. Il dramma si è consumato in Giordania, dove Lucia, originaria di Foligno (comune in provincia di Perugia), si trovava in vacanza. Ne dà notizia La Repubblica. Gli ultimi scatti spensierati postati sui social risalgono alle scorse ore e la ritraggono nel sito archeologico di Petra. Poi la tragedia, avvenuta in modo tanto repentino quanto fatale: la giovane è rimasta coinvolta venerdì sera in un mortale incidente d’auto che non le ha lasciato scampo.

Marco Liorni sulla tragedia in cui ha perso la vita Lucia Menghini: “Ciao, riposa in pace. A Reazione a Catena siamo tutti sconvolti”

Lucia Menghini, anestesista tirocinante all’ospedale di Spoleto, mentre si trovava in Giordania, viaggiava con altre due ragazze originarie di Perugia, anche loro anestesiste tirocinanti, che sarebbero rimaste ferite durante l’incidente. Non appena la notizia è trapelata sulla stampa, Marco Liorni, conduttore di Reazione a Catena, si è detto sconvolto da quanto appreso, riservando un post commemorativo alla vittima:

“Ciao Lucia, riposa in pace. Siamo tutti sconvolti per la notizia della scomparsa in un incidente in Giordania di una ragazza che abbiamo avuto la fortuna di conoscere e apprezzare a Reazione a Catena, con le sue amiche e compagne di squadra, le Pignolette, protagoniste di tante puntate, di tante vittorie. Era una dottoressa, aveva il sogno di diventare anestesista. Le nostre condoglianze alla sua famiglia, a chiunque le voleva bene”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Liorni (@marcoliorni)

Usl Umbra 2 piange la scomparsa di Lucia Menghini

Una nota di cordoglio è stata pubblicata anche dalla Usl Umbra 2, a firma del direttore Massimo De Fino. “Ho appreso con grande dolore – fa sapere l’azienda sanitaria tramite un comunicato – la tragica notizia della scomparsa della nostra giovane professionista folignate Lucia Menghini. Una giovane vita spezzata che lascia sgomenti e senza parole. Vorrei unirmi al dolore dei colleghi della struttura complessa di Anestesia e rianimazione dell’ospedale di Spoleto, dove la giovane dottoressa prestava servizio ed esprimere profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia e a quanti l’hanno conosciuta e apprezzata per le sue doti umane e professionali”.

Il comunicato continua con un messaggio di “cordoglio” e “profondo dolore” espresso dalla responsabile della struttura complessa di anestesia e rianimazione del “San Matteo degli Infermi” di Spoleto, Marina Vissani. Sconvolta per il dramma riguardante Lucia, ricorda una “ragazza solare, sempre disponibile, con una grande passione per il lavoro, senso di appartenenza, dedizione, professionalità”.

“La dott.ssa Menghini ha iniziato il tirocinio da noi a gennaio – ha aggiunto sempre la Vissani – era specializzanda del primo anno. Si è subito distinta per la sua preparazione, sobrietà e dedizione ai pazienti”. “Aveva grande desiderio di apprendere le tecniche anestesiogiche e si era subito integrata con il personale di sala operatoria. Ricordiamo con affetto il suo dolce sorriso, i suoi modi gentili e garbati ed i grandi occhi azzurri”, ha concluso la dirigente.

Le più sentite condoglianze ai familiari sono state espresse anche dal direttore dell’ospedale di Spoleto, Orietta Rossi, e dal direttore del dipartimento di emergenza urgenza della Usl Umbria 2, Giuseppe Calabrò.

Lucia Menghini e il trio de “Le Pignolette” a Reazione a Catena

Lucia, nel quiz show di Rai Uno, aveva partecipato assieme alle amiche Serena e Ilaria. Le tre donne avevano deciso di chiamarsi “Le Pignolette”, facendo dell’autoironia sul fatto di considerarsi persone maniache della perfezione e della precisione.