Francesco Oppini e Cristina Tomasini, amore al capolinea? Le voci relative a una possibile rottura si sono fatte tambureggianti di recente. Nelle scorse ore il figlio di alba Parietti, protagonista del Grande Fratello Vip 5, ha tagliato l’importante traguardo dei 40 anni, festeggiando con amici e persone a lui vicine. Naturalmente non è passato inosservato il fatto che al party mancasse proprio Cristina, conosciuta 4 anni fa. Strano. E ancor più strano è che da giorni la coppia (o forse già ex?) non si sia più mostrata assieme sui social. Ma c’è un altro indizio che spinge a credere che ci sia in corso una burrasca sentimentale.

Gli scrutatori del web, sempre attentissimi, hanno notato che la Tomasini da qualche tempo sembrerebbe essere tornata a vivere a casa sua. Altrimenti detto, non starebbe più convivendo con Oppini. Per il momento sia lui sia lei non hanno proferito parola in merito a una eventuale crisi. Certo è che la situazione non sembrerebbe delle più rosee. A ciò si aggiunge una Story Instagram criptica, tutta da decifrare, pubblicata da Cristina nelle scorse ore.

“Per amare il piacere non ci vuole molto. Per amare davvero ci vuole un eroe capace di governare la propria paura”. Questo il passaggio di un libro evidenziato dalla Tommasini e pubblicato su Instagram. Che il messaggio sia rivolto a Francesco? Difficile dirlo, ma la serie di indizi che porta a credere che la love story non stia navigando in buone acque è piuttosto corposa. Soltanto una serie di coincidenze? Chissà…

Francesco Oppini e la vita appartata con Cristina Tomasini

Francesco e Cristina hanno sempre condotto una vita di coppia appartata e lontana dalle telecamere. Pure quando Oppini ha partecipato al Grande Fratello Vip 5 (nel reality ha stretto una forte amicizia con Tommaso Zorzi), la donna ha centellinato i suoi interventi sui social e nella Casa più spiata d’Italia. Il telecronista sportivo ha spiegato in più occasioni che la Tomasini è una persona molto riservata e non assolutamente in cerca di attenzioni mediatiche e gossippare. Per il riserbo e la dolcezza, in più occasioni Cristina ha incassato anche i complimenti della madre di Francesco, Alba Parietti.