Blanco, addio Giulia: con la nuova fidanzata Martina fa sul serio

È ufficialmente finita la storia d’amore tra Blanco e Giulia Lisioli. Il cantante ha iniziato una relazione con un’altra ragazza, Martina Valdes. I due sono stati paparazzati mentre si baciavano in discoteca qualche settimana fa e pare che la liaison vada avanti a gonfie vele. Nelle ultime ore la ballerina ha condiviso su Instagram un video in cui ritrae il vincitore del Festival di Sanremo 2022 mentre canta una delle sue hit radiofoniche, Notti in bianco.

Martina ha ripreso una strofa in particolare che sembra quasi richiamare il rapporto che ha con Riccardo Fabbriconi, questo il vero nome dell’artista. Quale strofa? “Dillo che sei mia, che sei mia, non vantarti che sei l’unica…”. Insomma un sentimento già molto forte che sta diventando sempre più importante giorno dopo giorno.

Tra Blanco e Giulia Lisioli è finita

Per il momento i diretti interessati preferiscono non parlare apertamente della loro connessione: del resto Blanco è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Pure sull’ormai ex fidanzata Giulia Lisioli il giovane non si è mai sbilanciato troppo, preferendo far parlare la sua musica e il suo lavoro in sala di registrazione.

I due si erano conosciuti sui banchi di scuola e si erano subito innamorati, con tanto di presentazioni ufficiali in famiglia, ma pare che il loro legame non abbia retto all’improvvisa popolarità di Blanco. Subito dopo la vittoria sul palco dell’Ariston con l’amico Mahmood la coppia è entrata in crisi e poi il musicista è stato pizzicato in discoteca mentre baciava un’altra, Martina appunto.

Chi è la nuova fidanzata di Blanco

Martina Valdes è una ragazza di Desenzano del Garda, città a cui Blanco, di Calvagese della Riviera, è particolarmente legato essendoci cresciuto. Attualmente, come si apprende dal suo profilo Facebook, vive a Salò. Ignota la sua età ma dovrebbe avere circa venti anni.

È una ballerina e lavora per Mamacita Club, un’organizzazione che realizza eventi in discoteche sparse per l’Italia. Grazie al suo lavoro ha dunque incontrato il cantante. Presente attivamente anche su Instagram e su Tik Tok, la Valdes si diverte a pubblicare scatti di sé e video mentre balla. La danza è la sua passione più grande.