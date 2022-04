Zequila, gli altarini di Jeremias: “Voleva chiamare Belen, il padre ha pianto”

Antonio Zequila e ciò che non si è visto a L’Isola dei Famosi. L’attore, intervistato da SuperGuidaTv, ha sparato a zero su Jeremias Rodriguez, raccontando alcuni aneddoti poco edificanti sul concorrente argentino. In particolare ha sostenuto che ha trattato in malo modo il padre, arrivando persino a farlo piangere. Inoltre ha dichiarato che le intemperanze del fratello di Belen si sarebbero abbattute in diverse occasioni anche contro gli autori del reality show timonato da Ilary Blasi. A proposito di comportamenti sopra le righe, lungo la diretta della puntata in onda giovedì 7 aprile su Canale Cinque, anche l’inviato del programma, Alvin, lo ha richiamato, invitandolo a rispettare le regole e a non lamentarsi. Ma si torni alle esternazioni di Zequila, che sono destinate a far discutere.

Antonio Zequila, senza troppo girarci attorno, ha raccontato di essere stato deluso dal modo di fare del giovane sudamericano. A colpirlo è stata soprattutto la maniera in cui a volte si rivolge alla figura paterna. “È un ragazzo arrogante, maleducato e irrispettoso” ha tuonato l’ex naufrago prima di svelare un episodio accaduto quando l’Isola è stata funestata da una intensa tempesta.

“Quando eravamo a ripararci dentro la casetta per il temporale, stavamo parlando. Lui aveva preso la parola e in modo sgarbato ha detto “stai zitto” al padre. Gustavo è uscito fuori in lacrime e io l’ho abbracciato. Gli ho chiesto il motivo per il quale Jeremias si fosse comportato in quel modo. Lui mi ha confidato un segreto che però non posso rivelare. Sono rimasto molto dispiaciuto per quell’atteggiamento. Nella mia vita non ho mai mancato di rispetto a mio padre”.

Capitolo lagnanze di “Jere” circa le dinamiche dell’Isola e la scelta degli autori su cosa mandare in onda e cosa no: anche in questo caso Zequila ha riservato parole al vetriolo nei confronti dell’ex compagno di viaggio in Honduras, affermando che in più frangenti si è scagliato contro la produzione del reality e gli autori. Pare, sempre secondo quanto riferito da Zequila, che a un certo punto abbia persino preteso di chiamare la sorella maggiore Belen Rodriguez e il suo avvocato.

“Jeremias – ha sottolineato l’attore – ha inveito anche contro la produzione, contro gli autori. Voleva abbandonare il gioco, voleva chiamare la sorella, poi l’avvocato. Parlando dell’Isola ha detto che era un reality di m…a. Mi chiedo allora per quale motivo ha deciso di partecipare“.

Jeremias e Gustavo all’Isola dei Famosi e mamma Veronica Cozzani al Grande Fratello Vip 7?

Nelle scorse ore ha iniziato a circolare una voce che sostiene che Alfonso Signorini, che sta già lavorando al cast del Grande Fratello Vip 7, vorrebbe portare nella Casa più spiata d’Italia Veronica Cozzani, la madre di Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez. Si mormora che il direttore di Chi Magazine abbia già avviato i contatti telefonici con la donna. Riuscirà nell’impresa di arruolarla?