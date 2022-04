GF Vip 7, diktat Mediaset a Signorini e i primi nomi del cast: anticipazioni

L’infinita maratona del Grande Fratello Vip 6 (durato 6 mesi e in onda per 49 prime serate) si è da poco conclusa. Eppure è già tempo di guardare alla settima edizione del reality show. E qualcosa sul fronte cast si sta già muovendo. Anche perché è pur vero che settembre non è dietro l’angolo, ma è altrettanto vero che per organizzare una nuova stagione del programma non ci si mette una manciata di giorni. Inoltre di mezzo c’è l’estate, dove notoriamente tutto va più a rilento.

Prima di capire a che punto sono le trattative per i nuovi concorrenti, è bene sottolineare che anche nella prossima stagione tv il GF Vip inizierà tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. Con ogni probabilità i vertici di Canale Cinque opteranno per la formula vista nelle ultime due edizioni: al momento della partenza verrà indicata una data provvisoria per la finale (dovrebbe essere posizionata a ridosso delle feste natalizie); tale data, però, sarà procrastinabile laddove lo show raccolga buoni ascolti. Insomma, anche il prossimo anno le peripezie dei “vipponi” potrebbero durare parecchi mesi, share permettendo.

Il GF misto non si farà: solo vip, i primi nomi trapelati

Tramontata l’ipotesi di un GF misto, cioè con concorrenti sia vip sia nip. La voce era circolata nelle scorse settimane, ma è stata smentita da Signorini che su Instagram, rispondendo ad alcuni utenti, ha riferito che non c’è alcuno spazio per una stagione “mixata”. “Se è vero che ci sarà il GF misto di VIP e non VIP? La mia era solo una speranza, ma per ora non vedo possibilità, fosse per me lo farei solo Nip”, ha sottolineato il direttore di Chi magazine. Tra le righe si legge che il diktat di avere solo vip è arrivato dai piani alti del Biscione.

Cast GF Vip 7: i nomi caldi

Capitolo cast. Ovviamente non c’è ancora nulla di ufficiale, ma alcuni nomi papabili già circolano su siti e riviste specializzate. Sembra che Pamela Prati abbia intenzione di fare carte false per rientrare nella Casa più spiata d’Italia. “La showgirl starebbe facendo davvero di tutto pur di prendere parte alla prossima edizione del reality”, ha sussurrato sul magazine Oggi Alberto Dandolo, giornalista esperto di retroscena televisivi. Resta da capire se Signorini e gli autori saranno disposti a intavolare una trattativa con la showgirl sarda che sta cercando il riscatto dopo l’affare del matrimonio fantasma con Mark Caltagirone.

Altro nome caldo è quello fatto emergere dalla rivista Nuovo. Il magazine ha raccontato che Signorini e la sua squadra avrebbero già tastato il terreno per avere nella Casa più spiata d’Italia Veronica Cozzani, la madre di Belen Rodriguez. Chissà se dopo che suo marito Gustavo ha deciso di cimentarsi all’Isola dei Famosi (è in coppia con il figlio Jeremias), anche lei non provi a buttarsi in un’avventura televisiva.

Altri due nomi emersi in questi giorni sono quelli di Joe Bastianich e Cloe D’Arcangelo, la bellissima modella amica di Estefania Bernal che viene spesso inquadrata all’Isola dei Famosi in cui figura tra gli ospiti in studio. Pare che la giovane, laureata in Psicologia, abbia stregato Signorini.

Non è nemmeno da escludere un Alex Belli “bis”. Lui stesso ha detto “mai dire mai” per una eventuale prossima partecipazione. Al netto di tutti i teatrini, l’attore parmense sarebbe una garanzia per quel che riguarda l’appeal televisivo.