Alfonso Signorini: verità amare sul GF Vip, cosa ha detto su Belli e Soleil

Alfonso Signorini si racconta via Instagram Stories. Nel pomeriggio di oggi, il conduttore ha deciso di lanciare un box domande sul suo profilo rispondendo a molte delle curiosità dei suoi follower. E, va detto, anche a molte questioni ancora irrisolte nei confronti delle quali, probabilmente, ci saremmo aspettati un po’ di riserbo in più.

Partiamo prima di tutto sottolineando che Alfonso Signorini non si è dimostrato particolarmente soddisfatto dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip appena conclusasi. Al contrario, il conduttore ha manifestato, per così dire, un certo astio nei confronti del programma di cui ha preso le redini negli ultimi anni.

Sono dunque verità amare quelle di Signorini sul GF VIP, particolarmente nei confronti di quest’ultima, infinita edizione “monster”. 183 giorni, praticamente 6 mesi di programma dove è successo di tutto e dove, forse persino più di altre volte, i concorrenti hanno messo a durissima prova i suoi nervi.

Quando un utente ha per esempio chiesto chiesto al conduttore se il GF Vip gli mancasse, questo si è limitato a rispondere con un laconico: “Per niente”. Ma non solo. Alla domanda “Sei soddisfatto di questa edizione del GF?” Signorini ha risposto “Purtroppo non lo sono di nulla”. Parlando poi del comportamento dei concorrenti, il conduttore ha rivelato che gli atteggiamenti che non gli sono piaciuti sono stati davvero “troppi“. Ma non finisce certo qui.

Nel corso di questo Q&A improvvisato, c’è infatti stato spazio anche per parlare in maniera più approfondita di singoli concorrenti. Pensiamo per esempio a Soleil, con il quale Signorini ora “purtroppo non ha nessun rapporto”, o delle Selassié che non gli mancano ma solo perché “le sente spesso”. Le uniche parole dolci via Stories Alfonso Signorini le ha dedicate alla coppia Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, definiti semplicemente “Matti e simpatici”.

Poteva poi mancare una stoccata ad Alex Belli, che con i suoi estenuanti teatrini ha praticamente mandato avanti un’edizione? Ovviamente no! Quando un utente ha chiesto al conduttore se ne sentisse la mancanza, Signorini ha risposto: “Se mi mancasse avrei qualche problemino da risolvere”. Diciamo che questo GF Vip poteva finire decisamente meglio per Signorini, mettiamola così.