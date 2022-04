Soleil accusata di truffa da 5 milioni di euro: cosa è successo

Soleil rischia davvero di finire in carcere? La notizia sconcertante è circolata online nelle scorse ore, dopo un articolo di Biccy che ha lasciato i fan della modella senza parole. Sulle pagine online del sito di gossip abbiamo infatti letto di un brutto grattacapo legale che avrebbe potuto avere effetti devastanti sulla carriera di Soleil.

In anteprima, Biccy ha avuto la possibilità di raccontare di un’indagine riguardante Soleil che faceva riferimento alla promozione, da parte della modella, di cryptovalute truffaldine. In base alle prime ricostruzioni apparse in rete, sembrava che Soleil avesse truffato molte persone per una cifra gigantesca, circa 5 milioni di euro.

Fin da quando la notizia è apparsa online, in ogni caso, il tutto sembrava essere piuttosto sospetto. Nessun altro giornale, infatti, aveva riportato la notizia e le informazioni sulla spinosa vicenda erano frammentarie e superficiali, a dir poco. Soleil, inoltre, appariva come un target fin troppo facile per una possibile fake news “gustosa”, visto che è appena uscita dal GF Vip ed è attualmente impegnata ne La Pupa e il Secchione Show. Come volevasi dimostrare, dunque, alla fine la verità è venuta a galla.

La truffa di Soleil è uno scherzo de Le Iene: la reazione della modella

Ogni volta che fatti di cronaca simili emergono online scatta subito il possibile campanello dall’allarme ed è necessario attendere qualche ora prima che venga svelata la realtà dei fatti. E così è stato anche per il caso della truffa di Soleil.

L’influencer italo-americana è rimasta vittima, come d’altra parte c’era da aspettarsi, di un crudele scherzo delle Iene, proprio in collaborazione con il sito che aveva lanciato l’indiscrezione iniziale. A confermare la notizia è stata la stessa Soleil, apparsa qualche minuto fa nelle Instagram Stories della iena Nicolò De Devitiis.

“Game over cicci, siete proprio delle Iene. Adesso sto molto meglio, ero giusto un po’ agitatella, stavo per sequestrare una persona, per aggredirlo o chiamare i servizi segreti” ha commentato Soleil, ancora scossa dopo lo scherzo. Non è dato sapere quando questo divertente servizio de Le Iene andrà in onda su Italia 1. L’unica cosa che sappiamo è che lo vedremo “presto”.