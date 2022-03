Iene, malinteso tra Barù e Stefano Corti: “Situazione stava degenerando”

Il qui pro quo tra il nobile e l’inviato de Le Iene: Barù stava per perdere le staffe prima di capire l’equivoco in cui è incappato

Nervi tesi, per un equivoco, tra Barù, al secolo Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, e Stefano Corti, inviato de Le Iene. A raccontare il retroscena è Chi Magazine che, nella rubrica “Pillole di gossip”, ha spiegato che l’ex gieffino vip (nell’edizione da poco terminata si è classificato terzo) ha incontrato il volto del programma di Italia Uno in un hotel a Roma ed ha pensato che stesse per essere architettato uno scherzo ai suoi danni. Pare che il clima si sia surriscaldato un poco per poi placarsi. Anche perché è vero che Corti si trovava in quell’albergo per tessere le trame di uno scherzo, ma il bersaglio non era Barù bensì Alex Belli, altro protagonista del GF Vip 6.

Così il magazine diretto da Alfonso Signorini:

“Non stuzzicate il Barù che… dorme. Dopo la finale del GF Vip, in hotel, l’inviato de Le Iene Stefano Corti si è imbattuto in Barù Gaetani. Il finalista del reality pensava che la “iena” avesse programmato uno scherzo contro di lui. Per poco la situazione non è degenerata. Tutto si è risolto quando Corti ha spiegato che la vittima era Alex Belli”.

Tutto torna, visto che Le Iene, in effetti, hanno davvero organizzato uno scherzo ad Alex Belli. Scherzo che è pure già stato mandato in onda in una delle puntate recenti della trasmissione di Davide Parenti.

Barù, nel post Grande Fratello Vip non c’è spazio per Jessica Selassié

Nel corso della sua avventura nella Casa più spiata d’Italia, Barù ha coltivato un’amicizia con Jessica Selassié. La principessa, a differenza del nobile, ha perso la testa e ha sperato che dal rapporto potesse nascere un amore. Gaetani, invece, ha sempre dichiarato di vedere la giovane come una persona amica e nulla più. Qualcuno, tra cui la stessa Selassié, sperava che a reality show concluso, in privato e lontano dalle telecamere, qualcosa potesse smuoversi. Non è accaduto nulla di tutto questo: Barù ha ribadito durante un’ospitata nel salotto di Verissimo di non avere alcuna intenzione di intrecciare una love story con “Jess”.

Il nipote di Costantino della Gherardesca, dopo il GF Vip, pare non abbia più visto nessuno dei suoi ex compagni di viaggio, eccezion fatta per Davide Silvestri con il quale si è concesso una birra in compagnia. I due uomini, nella Casa più spiata d’Italia, hanno stretto un forte legame di amicizia, ponendo le basi per coltivare il rapporto anche privatamente.