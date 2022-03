Verissimo, Barù scarica Jessica Selassié e spiega di preciso che lavoro fa

L’unione tra Jessica Selassié e Barù, al secolo Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, “non s’ha da fare”. Lo chef, terzo classificato al Grande Fratello Vip 6, ospite a Verissimo da Silvia Toffanin ha di nuovo scaricato la principessa, lasciando intendere a chiare lettere che non ha alcuna intenzione di imbastire una love story con la giovane. Non ha invece escluso che possa continuare a coltivare con lei un rapporto di amicizia. Ma per l’amore le porte del cuore, al momento, sono sigillate. Inoltre, il nipote di Costantino della Gherardesca ha spiegato con precisione di che cosa si occupa nella vita. Nel corso dell’intervista ha ricevuto diversi applausi da parte del pubblico in studio, che lo ha premiato per la schiettezza delle risposte date alla conduttrice.

“All’inizio per me era un ambiente ostile. Sono abituato alla natura e quindi all’inizio non è stato facile”. Così Barù riferendosi ai primi giorni trascorsi nella Casa più spiata d’Italia. Silvia Toffanin gli ha chiesto per quale motivo abbia partecipato al reality show, il cuoco ha replicato con totale sincerità, a differenza di molti altri suoi compagni di viaggio: “Per i soldi“. Applausi in studio. “Poi – ha aggiunto – c’erano pure le vacanze di Natale. Io lo odio, non mi piace fare regali. Mi sono detto: ‘Passo un mese al GF e via’. Invece ci sono rimasto 3 mesi. E poi ho accettato per una sfida nei confronti di me stesso”.

Capitolo sentimentale: Barù, nel corso della sua avventura al GF Vip, è sempre stato molto abbottonato circa la sua situazione sentimentale, presente e passata. “Se sono stato innamorato? Un paio di volte sì, mi sono innamorato – ha rivelato -. Come sono da innamorato? Spero di essere carino, una persona buona. Un figlio? Sì, assolutamente. Tra un paio d’anni sarò pronto. Ora però non c’è una donna. Per conquistarmi deve essere simpatica, intelligente e farmi ridere”.

Inevitabilmente si è cascati sul discorso Jessica Selassié. Barù ha sottolineato di provare molta stima per la principessa, di ritenerla una grande donna, ma che oltre all’amicizia non può esserci dell’altro tra loro, almeno in questo momento: “Lei è fantastica, è pura, intelligente, è una mia amica. Cosa è successo fisicamente? Nulla, non si poteva fare nulla lì dentro, soltanto qualche bacino. Sono attratto fisicamente, è una bella donna. Mi piacerebbe continuare l’amicizia con lei, ma non saprei proprio per il resto. Alla fine non ci conosciamo. In questo momento non voglio avere una storia romantica”.

Insomma, in modo soft Barù ha scaricato Jessica, ribadendo ciò che aveva già dichiarato al GF Vip 6. Evidentemente, anche dopo la fine del programma, non è cambiato niente nella testa del nobile. “Siamo amici, punto. In questi tre giorni poi avrà conosciuto un sacco di uomini più ricchi e belli di me. Credo le sia passata la cotta”, ha concluso, chiudendo il capitolo Selassié.

Verissimo, Barù apre un ristorante a Milano

Infine Barù, nel momento in cui la padrona di casa di Verissimo gli ha chiesto che lavoro faccia di preciso nella vita, ha spiegato che a breve aprirà un ristorante a Milano e poi continuerà a fare catering. E la tv? C’è la possibilità di rivederlo sul piccolo schermo? Al GF Vip no (ha dichiarato che non ritornerebbe per alcun motivo nella Casa più spiata d’Italia), in un’altra veste, laddove si presentasse l’occasione giusta, sì: “Mi interessa. Ho scritto anche dei programmi su vino, cibo, viaggi. Magari mi aiuterai a mandarli in onda…”