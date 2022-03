Verissimo, Jessica Selassié: i rapporti oggi con Barù e col padre in carcere

Tempo di confidenze per la vincitrice del Grande Fratello Vip 6, Jessica Selassié, che, ospite in esclusiva a Verissimo domenica 20 marzo, ha parlato per la prima volta in tv della sua cavalcata trionfale nel reality show di Canale Cinque, facendo anche chiarezza sul suo rapporto con Barù, al secolo Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, con il quale ha avuto un legame controverso all’interno della Casa più spiata d’Italia. I due si sono prima avvicinati e poi allontanati, con la principessa che avrebbe voluto vivere un qualcosa in più di un’amicizia con l’esperto di vini. Lui, però, le ha rifilato una serie di due di picche che alla fine hanno incrinato il loro rapporto.

“Sono ancora incredula e senza parole. Credevo che vincesse mia sorella Lulù perché pensavo fosse la più forte e aveva voglia di riscattarsi”, ha spiegato a Silvia Toffanin la giovane, che nello scontro finale, all’ultimo televoto, ha trionfato contro Davide Silvestri che ha dovuto accontentarsi della medaglia d’argento. Terzo posto per Barù, seguito da Delia Duran e Lucrezia Selassié. A proposito del nipote di Costantino della Gherardesca, Jessica ha avuto parole al miele, azzerando le incomprensioni manifestatesi con lui verso la conclusione del gioco:

“Per me è stato un grande compagno di viaggio nella Casa. Mi ha aiutato a rinascere: se non fosse stato per lui molti lati di me sarebbero rimasti nascosti. Gli voglio bene e mi piace. Tra di noi c’è molta attrazione fisica, sicuramente ho preso una bella cotta per lui. Nella Casa ci sono stati solo bacetti innocui, adesso aspetto il vero bacio appassionato. Dobbiamo conoscerci fuori”.

Ai microfoni del talk show, la vincitrice di GF Vip ha anche parlato per la prima volta del padre, Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, che di recente è stato arrestato in Svizzera e ora si trova in carcere con l’accusa di truffa. Il magazine Oggi, mesi fa, con un’inchiesta ad hoc sull’uomo, ha sostenuto che non c’è nulla di regale in lui e che i titoli nobiliari, di cui si fregiano pure le figlie, altro non sono che frutto di un raggiro di falsi documenti.

Sulla vicenda, così si è espressa Jessica a Verissimo: “Stiamo aspettando che la giustizia faccia il suo corso. Inizialmente mi sono sentita in colpa per aver accettato di partecipare al programma sapendo che papà stava attraversando un dramma. Io lo ammiro, per me è il migliore del mondo e gli voglio un bene infinito”. E circa la possibilità che il tanto discusso titolo nobiliare di ‘Principessa’ possa non essere autentico, la Selassié taglia corto: “È la persona che conta, non il nome”.

Infine, spazio al futuro e al sogno nel cassetto. Jessica coltiva il desiderio di continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo: “Mi piacerebbe essere una conduttrice di un talk show. Spero che dopo questa esperienza si possano aprire altre porte”.

Jessica e Barù si sono rivisti a Verissimo: “Due chiacchiere e via…”

Per quel che riguarda Barù, da quando il reality è finito, Jessica non lo ha più rivisto, eccezion fatta proprio per la puntata di Verissimo. Anche il nobile è stato intervistato da Silvia Toffanin ed è proprio negli studi del talk show che la principessa e lo chef si sono rivisti per la prima volta. Come è andata? A spiegare la situazione ci ha pensato l’esperto di gossip attivo su Instagram Amedeo Venza: