Tutte le verità di Paola Barale. La showgirl 54enne di Fossano è stata protagonista di un’intervista alquanto stimolante a Belve (Rai Due), dove è stata incalzata a più riprese dalla conduttrice e giornalista Francesca Fagnani, con la quale ha dato vita a una serratissima chiacchierata. Meno spazio in tv, i gossip su un presunto triangolo con Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, l’attitudine a non scendere a compromessi di un certo genere per lavorare e la turbolenta fine del rapporto lavorativo con Mike Bongiorno: questa la carne al fuoco messa sul piatto a Belve.

Capitolo Mike Bongiorno: la Barale è stata uno dei volti più noti de La Ruota della Fortuna. Quando ha deciso di salutare il programma per andare in cerca di nuovi stimoli professionali, si è consumato un addio tutt’altro che tranquillo con Bongiorno. “È stata la mia svolta lavorare con Mike per 7 lunghi anni, Mike non era un mio amico era il mio capo – ha sottolineato -. Quando me ne andai (per lavorare con Gerry Scotti ndr.) non ci siamo lasciati benissimo. La sua è stata una reazione ad un dispiacere, una reazione a mio parere fu un po’ too much perché mi sgridò davanti ad uno studio pieno, con i microfoni aperti”.

Altro big della tv con il quale ha lavorato per anni è Maurizio Costanzo, che la volle nel cast di Buona Domenica. Anche in questo caso i rapporti rimasero soltanto sul piano professionale. “Con Maurizio – ha raccontato la showgirl – non c’era un rapporto di amicizia vero e proprio io, l’ho sempre considerato come il mio datore di lavoro, non è che si usciva insieme a cena, io sono abbastanza schiva, non frequento la gente dello spettacolo”.

Nel 2001, la presentatrice disse addio a Mediaset e da allora le sue apparizioni sul piccolo schermo sono andate via via a diradarsi. E non per scelta della showgirl. La Fagnani l’ha incalzata, chiedendole che idea si sia fatta sulla questione. Nel giro di pochi anni. dall’essere sulla cresta dell’onda, si è ritrovata con il telefono silenzioso. Perché a un certo punto da richiestissima è finita quasi nel dimenticatoio della tv?

“No, non me lo spiego, o meglio me lo spiego però non glielo racconto. Qualche idea me la sono fatta perché improvvisamente non ricevere più proposte lavorative o comunque quelle che c’erano, mi sono fatta qualche domanda e mi sono data qualche risposta, ma non ho conferme. Sicuramente c’è stato qualche blocco, qualcuno avrà detto prendiamo qualcun altro, non so questa cosa quanto è durata, una volta che esci un po’ dal giro diventa anche difficile rientrare. È un blocco a livello magari un po’ personale. Si dice il peccato, ma non il peccatore. È un blocco, ma non a livello politico.

Belve, Paola Barale: la verità sui suoi rapporti con Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

Spazio al tema gossipparo: c’è chi negli anni ha sostenuto che la presentatrice abbia avuto dei rapporti intimi in un presunto triangolo formato assieme a Maria De Filippi e a Maurizio Costanzo. Da dove è uscita la voce? E, soprattutto, c’è qualcosa di veritiero oppure no? E perché qualcuno ha messo in circolo lo spiffero che fosse lesbica?

“La cosa strana è che tutti pensano questa cosa, ma io non conosco bene Maria De Filippi. L’ho vista dieci volte in tutta la mia vita, dai tempi di Buona Domenica. Le leggende metropolitane hanno sempre un fondo di verità, comunque mi sono data una risposta. Una potrebbe essere che io non sono mai scesa a compromessi “di letto” per lavorare, quindi non concedendosi mai a nessuno per lavorare possono pensare che tu sia gay. Io credo che parta da qualcosa, da una situazione a me vicina che forse ha fatto sì che si pensasse questa cosa”.

Inoltre la Barale ha aggiunto che il suo orientamento l’ha sempre spinta ad essere attratta dagli uomini. La Fagnani ha quindi provato a introdurre il tema Gianni Sperti (Paola e l’opinionista di UeD sono stati sposati dal 1998 al 2022). In particolare la giornalista di Belve ha domandato all’ospite cosa l’avesse stupita di più negli anni, se le dicerie sul suo conto o quelle sull’ex marito Sperti. “Mi ha stupito di più il gossip sulla mia omosessualità”, ha chiosato.

Infine, sempre incalzata dalla Fagnani, a proposito dei presunti tradimenti subiti da Raz Degan, ha dato una risposta tanto stringata quanto eloquente: “L’uomo che tradisce è uno sfig…to”.