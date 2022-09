Matrimonio al capolinea per Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi. Dopo le indiscrezioni circolate sulle pagine di gossip, è arrivata la conferma della conduttrice: ognuno va per la sua strada, the end!

Polverone attorno a Laura Pausini che, nel corso di un’ospitata in tv in Spagna, si è rifiutata di cantare ‘Bella Ciao’: apriti o cielo, si è scatenato il finimondo. Hanno commentato tutti: sconosciuti, cantanti, politici etc etc. L’artista romagnola ha spiegato che non ha voluto intonare il famoso brano per non dare adito a strumentalizzazioni. Morale? Ha ottenuto l’effetto contrario. Amen!

Tutto pronto per il GF Vip 7. Il cast ufficioso, composto da 23 nomi, è pieno zeppo di semi sconosciuti. Alfonso Signorini riuscirà, come già fatto nelle scorse stagioni, a rendere il tutto appetibile?

Pioggia di proteste su Barbara d’Urso che, a Pomeriggio Cinque, mentre trasmetteva le immagini del feretro della Regina Elisabetta II, ha parlato di due voci scomode che circolano da anni attorno alla Royal Family (voci che pare non abbiano alcun fondamento): la prima è quella che vorrebbe il principe Harry figlio non del re Carlo III bensì di James Hewitt; la seconda riguarda un presunto figlio illegittimo del sovrano che, guarda caso, proprio ora che è deceduta Queen Elizabeth, è tornato a fare ‘baccano’ rivendicando dei diritti. Una parte del pubblico del talk di Canale Cinque si è scagliato contro ‘Barbarella’, ritenendo irrispettoso parlare di siffatti pseudo-scandali mentre in onda c’era la bara della sovrana

Pago e Serena Enardu avrebbero ripreso a frequentarsi. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi…

Grave lutto per Le Donatella: è morto il papà di Silvia e Giulia Provvedi. A dare la notizia sono state le due cantanti, molto attaccate al genitore.

Anna Tatangelo è tornata single. Dopo vari tira e molla con Livio Cori, la relazione si è chiusa. Stavolta, pare per sempre.

Vittorio Feltri a tutto gas. Il giornalista ha parlato dell’amico Tomaso Trussardi e ha confermato le voci che vogliono l’imprenditore sul punto di riprendere i fili d’amore con l’ex moglie Michelle Hunziker. Sarà davvero ritorno di fiamma?

Aurora Ramazzotti è incinta? Chi Magazine insiste e conferma la gravidanza, con tanto di foto dell’accenno di pancino, lei chiede riserbo. Pare proprio che la dolce attesa sia in corso.

Le nuove Veline di Striscia la notizia sono Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca. Entrambe hanno vissuto già esperienze televisive: la prima è un’ex allieva di Amici, la seconda un’ex volto di Temptaion Island.