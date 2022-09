By

Si sarebbe già conclusa (di nuovo!) a quanto pare, la storia d’amore fra Anna Tatangelo e Livio Cori. A raccontarlo in anteprima è stato il settimanale Chi, che nel suo ultimo numero uscito lo scorso 14 settembre ha riportato questo succoso pettegolezzo. Stando alle indiscrezioni riportate sul magazine diretto da Alfonso Signorini, la liaison sentimentale fra i due è ufficialmente arrivata al capolinea. E, tra le altre cose, non ci sarebbero nemmeno proprio più margini per un possibile riavvicinamento.

Chi racconta che la fine della relazione fra Anna Tatangelo e Livio Cori sarebbe legata, a quanto pare, a “differenti visioni della vita che li hanno allontanati”. Nessun terzo incomodo, insomma, ma opinioni e modi di vivere diversi, forse chissà persino agli antipodi. Il magazine non approfondisce ulteriormente la questione, ma sembra proprio che a questo punto non ci sarà più possibilità di rivederli insieme.

Anna Tatangelo, nel frattempo, si prepara a tornare in televisione con una nuova stagione del suo programma, Scene da un matrimonio, dove il pubblico l’ha vista in un inedito ruolo da presentatrice. L’ormai ex fidanzato invece continua a portare avanti la sua carriera discografica, tenendosi ben distante dai riflettori della televisione.

Anna Tatangelo a Livio Cori: un ritorno di fiamma che si è rivelato un fuoco di paglia

Nel pieno dell’estate, i due piccioncini erano stati pizzicati insieme al mare, teneramente abbracciati e intenti a scambiarsi dolci baci. Le immagini, apparse in esclusiva sul magazine Diva e Donna, avevano confermato ai follower della coppia come fra i due ci fosse stato un riavvicinamento, dopo la rottura. Tuttavia, alla luce dei fatti, si sarebbe trattato più che altro di un cerino, piuttosto che di un vero e proprio ritorno di fiamma.

I due, infatti, già si erano lasciati pochissime settimane prima. Ad aprile 2022, Livio Cori aveva confermato la rottura con la Tatangelo, di cui in realtà già si vociferava da tempo. Anche “a quel tempo”, si era parlato di stili di vita inconciliabili dietro alla fine della storia d’amore. Evidentemente i due ci avevano riprovato, senza forse rendersi conto dell’abisso che in realtà li separa.