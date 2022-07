Anna Tatangelo, crisi superata con Livio Cori: le foto non mentono

Quella fra Anna Tatangelo e Livio Cori sembra proprio (arrivati a questo punto) la classica storia d’amore da tira e molla. I due artisti si erano infatti lasciati lo scorso aprile, per poi tornare a frequentarsi, per poi lasciarsi nuovamente (questo, perlomenno era quello che aveva rivelato The Pipol Gossip in tempi non sospetti). Ma oggi, stando alle ultime foto apparse sul magazine Diva e Donna, la coppia sarebbe più innamorata che mai.

Le immagini apparse sulla copertina dell’ultimo numero della rivista parlano decisamente chiaro. Anna Tatangelo e Livio Cori sono stati pizzicati in spiaggia insieme, in atteggiamenti inequivocabili. Le immagini ci mostrano i due membri della coppia felici, abbracciati e tutt’altro che in crisi: in uno degli scatti rubati dai paparazzi li vediamo anzi scambiarsi un appassionato bacio.

Diva e Donna parla dunque senza troppi giri di parole di una “crisi superata” e di “un’estate bollente” per Anna Tatangelo, che avrebbe così ritrovato la serenità perduta nei mesi scorsi dopo la breve parentesi da single. Ma non finisce qui. Sulle pagine del più recente ultimo numero del giornale è possibile leggere anche della possibilità che i due possano sposarsi. Non è dato sapere se si tratti di pure ipotesi di Diva e Donna o se dietro ci sia qualche indiscrezione in più per ora inedita per i fan della coppia. “Ora le foto di queste pagine parlano chiaro: Anna e Livio si amano alla luce del sole…E chissà che non si parli pure di nozze…”: queste le frasi sibilline apparse sul giornale, che lasciano spazio a mille possibili interpretazioni. Qui sotto la copertina di Diva e Donna con le foto “incriminate”.

Tutte le tappe del rapporto fra Anna Tatangelo e Livio Cori

Si è iniziato a parlare per la prima volta del flirt fra l’ex di Gigi D’Alessio e il giovane artista campano a inizio 2021. A lanciare lo scoop in anteprima era stato il giornalista Santo Pirrotta, che nel programma Ogni mattina aveva parlato per primo di questa frequentazione. Dopo diversi mesi di mezze conferme e smentite, la coppia era finalmente uscita allo scoperto sui social, pubblicando tenere Stories e post come se non ci fosse un domani.

La prima battuta d’arresto per i due era arrivata ad aprile 2022, con la conferma della rottura da parte di Livio Cori. Ad aver causato la frattura fra i due erano stati, a quanto pare, “stili di vita inconciliabili”. Incredibile ma vero, nel giro di una manciata di mesi Anna Tatangelo e Livio Cori sono poi riusciti a riconciliarsi e, successivamente, a lasciarsi di nuovo. L’amore, stando agli ultimi scatti della coppia, sembra alla fine avere trionfato. Che sia la volta buona?