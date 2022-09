Stefania Orlando ha confermato la fine del matrimonio con Simone Gianlorenzi. La coppia sembrava molto innamorata, e di sicuro lo era molto, ma l’amore pare sia finito. Durante il Grande Fratello Vip 5 hanno fatto innamorare tutti, sembravano la coppia perfetta e per questo la notizia della fine del loro matrimonio ha stupito molti fan. Le voci sulla rottura si rincorrono ormai da un po’ di tempo. Lei stessa aveva parlato di una crisi attraversata dopo il GF Vip: sembrava acqua passata, invece non è così. Tra di loro qualcosa si era ormai rotto evidentemente.

Sempre lei aveva scritto nelle scorse ore parole che non lasciavano presagire nulla di buono. I fan hanno sperato fino all’ultimo secondo che fosse solo gossip, che il loro matrimonio non fosse davvero al capolinea. Invece anche Stefania Orlando e Simone si sono lasciati quest’anno, dopo un’estate fatta di rotture tra personaggi dello spettacolo. Oggi però è arrivata la conferma con un messaggio su Instagram, in cui Stefania ha scritto in modo chiaro che il suo matrimonio è finito.

Ha cominciato il messaggio scrivendo che lei e Simone hanno camminato fianco a fianco, tenendosi per mano, per tanti anni. Hanno percorso la stessa strada, poi a un tratto si sono trovati davanti a un bivio e non erano più d’accordo su quale strada proseguire il cammino insieme. “Dopo un’ampia riflessione è stato inevitabile prendere direzioni diverse”, ha scritto. Stefania Orlando e Simone si sono lasciati ufficialmente, ma non hanno intenzione di svelare i motivi alla base di questa rottura. Su questo è stata chiara: “Solo noi conosciamo i motivi, vi prego di non cadere in facili e inutili illazioni”.

Solo loro conoscono la realtà dei fatti, solo loro sanno come sono arrivati a non ritrovarsi più sulla stessa strada. Al momento Stefania non sembra intenzionata a rivelare i motivi della rottura, questo è chiaro. Allo stesso tempo ha tentato di mettere un freno ai gossip, parlando di illazioni. “Quando ci si separa è già molto doloroso per entrambi”, per questo eventuali ipotesi e, appunto, illazioni aggiungerebbero solo dolore. In che rapporti sono oggi Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi? Lui ha condiviso questo messaggio tra le sue stories, quindi sembra essere stata una rottura pacifica. A tal proposito lei ha scritto: