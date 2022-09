Stefania Orlando, colpo di scena: matrimonio al capolinea, il gossip

Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi si sono lasciati? Le voci sulla presunta rottura si stanno facendo sempre più forti, soprattutto in queste ore. Ora la conduttrice decide anche di condividere un lungo messaggio, riprendendo un pensiero di Alessandro Ammendola. Le parole scelte dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip sembrano rappresentare una conferma alle ultime indiscrezioni. In questi giorni, i fan della Orlando si sono resi conto che da tempo non appaiono foto sui social network che li ritraggono insieme.

Questo è un dettaglio che non è passato inosservato, visto che quasi tutti i giorni Stefania e Simone condividevano scatti e video di coppia. Eppure da giorni la Orlando pubblica aggiornamenti senza la presenza di suo marito. Neanche uno scatto, nessun riferimento a qualcosa riguardante Gianlorenzi, proprio nulla. E questo fa pensare, siccome il pubblico è abituato a vederli insieme sui social network. Certo, non tutte le foto condivise ritraevano Stefania con suo marito, ma la totale assenza di quest’ultimo fa decisamente pensare.

“Dalla vita ho imparato che qualcuno può sorridere e allo stesso tempo piangere dentro, che alcuni sguardi mentono e le labbra negano ciò che il cuore prova davvero”

Queste le prime parole di Stefania Orlando, che fanno appunto pensare che la sua storia d’amore con Simone Gianlorenzi sia giunta al capolinea. E non finisce qui, perché il messaggio della conduttrice continua: “Ho imparato che la vita ti colpisce senza preavviso, anche quando il sole splende e tutto sembra andare a meraviglia, che non c’è un manuale, che impari a convivere con il dolore o semplicemente lasci che il dolore ti consumi fino alla fine”. Infine, l’ultima parte del messaggio recita: “Dalla vita ho imparato che le persone che se ne vanno ti insegnano ad amarti e coloro che rimangono ti fanno capire cos’è l’amore”.

Per il momento si tratta di un’indiscrezione, in quanto non è arrivato un annuncio ufficiale sulla fine del loro matrimonio. Nel 2021 la coppia aveva già affrontato una profonda crisi. Dopo aver concluso il suo percorso al Grande Fratello Vip, Stefania aveva rivelato di aver vissuto un periodo di disorientamento, una vera e propria “crisi esistenziale non indifferente”.

Il ritorno alla normalità aveva colpito negativamente la vita della Orlando. Aveva confessato che con Simone non è stato facile affrontare i cambiamenti dovuti all’esperienza trascorsa nella Casa di Cinecittà. Come lei stessa aveva raccontato, Gianlorenzi ha avuto molta pazienza e “ha saputo aspettare”, finché Stefania non è riuscita a ritrovare se stessa.

“Il dialogo ha fatto il suo ma il merito è tutto di Simone. Ero io a essere cambiata. Lui è rimasto sempre lo stesso”, aveva confessato la conduttrice. Ora non resta che attendere per scoprire cosa sta davvero accadendo tra Stefania e suo marito.