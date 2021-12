Stefania Orlando, lacrime a Verissimo: le rivelazioni sulla crisi col marito

La crisi coniugale c’è stata e si è pure manifestata in modo pesante: Stefania Orlando parla per la prima volta in modo aperto e dettagliato del periodo difficile vissuto con il marito Simone Gianlorenzi, musicista 45enne. Le rivelazioni sono giunte nel corso dell’intervista che la 54enne romana ha rilasciato a Verissimo, guidata da Silvia Toffanin. Il rapporto con Gianlorenzi ha iniziato a vacillare subito dopo l’avventura che Stefania ha vissuto all’interno della Casa più spiata d’Italia, quella del GF Vip. Una volta uscita dal reality show, la presentatrice ha faticato a recuperare il legame con la realtà quotidiana e con le persone a lei care, tra cui Simone.

“Ho avuto un senso di rifiuto, anche di tutte le persone che amavo. Anche di mio marito, non riuscivo a riprendere i rapporti, il dialogo, ero chiusa a riccio”. Così Stefania Orlando a Silvia Toffanin, in merito al momento difficoltoso sentimentale avuto dopo la sua partecipazione al GF Vip. “Questa cosa ha creato problemi di coppia. Una coppia che durava da 13 anni e che non aveva avuto mai crisi”, ha aggiunto la showgirl alla quale hanno cominciato ad inumidirsi gli occhi.

Stefania è quindi passata a spiegare da che cosa è stata dettata la crisi: “Al GF non avevo responsabilità, avevo assaporato questo. Una cosa egoista. Mi sono sentita in colpa con Simone”. Lacrime in studio, singhiozzi. La padrona di casa ha taciuto qualche secondo per far si che la Orlando potesse recuperare la calma e proseguire nel racconto.

Verissimo, Stefania Orlando spiega come Simone Gianlorenzi ha reagito al momento no matrimoniale

E Gianlorenzi? Come ha reagito vedendo sua moglie tanto distaccata? “Lui mi ha sempre capito, avevo un forte senso di colpa, non lo ammettevo però. Lo ho ammesso dopo questo senso di colpa, questo egoismo. Lui ha saputo aspettare, un angelo”, ha confidato la 54enne che è poi riuscita a riprendere il filo con il mondo reale e di conseguenza anche con le persone a lei vicine. Oggi con il musicista il rapporto è stato recuperato. La coppia ha vacillato ma non si è spezzata, riemergendo più forte di prima.

Stefania ha inoltre parlato dei tanti complimenti social ricevuti dopo la sua avventura al Grande Fratello Vip. Non poche nemmeno le critiche che le sono piovute addosso. A tal proposito ha sottolineato che spesso tali biasimi sono partoriti da donne, il che lascia ancor più l’amaro in bocca in quanto il mondo rosa dovrebbe fare “più rete” per sostenersi, piuttosto che lanciare bordate gratuite.