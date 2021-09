Stefania Orlando ha debuttato in televisione nel 1993, come valletta del programma di Canale 5 Sì o no? condotto da Claudio Lippi. Dopo quella prima esperienza la carriera della bella romana è decollata: ha partecipato a tante trasmissioni sul piccolo schermo e si è affermata come conduttrice fino all’esperienza al Grande Fratello Vip. Esperienza, quella nella Casa più spiata d’Italia, che ha permesso all’Orlando di farsi conoscere per il suo carattere forte e volitivo. Non tutti sanno, però, che Stefania è approdata al mondo dello spettacolo per caso…

Prima di iniziare il suo percorso nello showbiz Stefania Orlando lavorava infatti come agente immobiliare. Proprio questa attività le ha permesso di fare poi il salto verso la popolarità e la fama, come ricordato dalla diretta interessata in un’intervista concessa al settimanale Mio:

“Lavoravo come agente immobiliare e sono arrivata nello showbiz per caso, dopo aver venduto un appartamento ad una persona che lavorava in Finivest. Non pensavo che potesse essere il mio lavoro, tutto è arrivato senza che lo cercassi”

Stefania Orlando ha confidato che se non avesse avuto successo in televisione molto probabilmente avrebbe continuato a darsi da fare come agente immobiliare, magari aprendo un’agenzia tutta sua. Alla Orlando piaceva molto quel lavoro, che le regalava diverse soddisfazioni.

“Ma sono fatalista: se sono qua è perché dovevo esserci. Siamo anche noi artefici del nostro destino, quindi se sono qui è anche perché l’ho voluto, pur non avendolo sognato”

La carriera di Stefania Orlando

Dopo i primi ruoli da valletta Stefania Orlando ha avuto grande successo su Rai Due, dove è stata la conduttrice de I Fatti Vostri inizialmente dal 1997 al 2000 e poi dal 2001 al 2003. Nei primi anni Duemila ha curato i collegamenti dai Monopoli di Stato per le estrazioni della Lotteria Italia.

Nel lungo curriculum di Stefania Orlando anche il ruolo da opinionista, svolto per diverse trasmissioni Rai. Senza dimenticare il percorso da cantante: nel 2005 la bionda presentatrice è entrata nel gruppo musicale Sex Machine Band.

Ma Stefania Orlando si è data da fare pure come attrice: ha recitato nei film Fantozzi 2000-La clonazione e Nuovo ordine mondiale. È apparsa inoltre in un episodio di Don Matteo con Terence Hill e ha fatto un piccolo cameo nella soap di Rai Uno Il Paradiso delle Signore.

La vita privata di Stefania Orlando

Stefania Orlando si è sposata due volte: dal 1997 al 1999 è stata legata ad Andrea Roncato mentre nel 2019 è convolata a nozze con il musicista Simone Gianlorenzi. I due formano una coppia solida e affiatata: si sono conosciuti e innamorati grazie alla musica nel 2008.