Stefania Orlando nega saluto alla fan: cos’è successo, interviene il marito

By

L’ex gieffina si ritrova a mettere un punto alla polemica nata in queste ore a seguito di un post condiviso sui social da una utente, che si dichiara delusa

Bufera su Stefania Orlando oggi. L’ex concorrente del GF Vip 5 è protagonista di un racconto che sta generando non poche polemiche. Scendendo nel dettaglio, è stata accusata di aver negato un saluto a una fan. Quest’ultima ha raccontato di essere molto delusa, in quanto pare si sia sentita rifiutata. Il tutto sarebbe accaduto nei giorni scorsi, quando la donna ha saputo che la Orlando si trovava in Puglia.

Ha deciso così di inviarle un messaggio, chiedendole un incontro. In questo dettagliato racconto, la fan ha fatto sapere che Stefania avrebbe ignorato la sua domanda e le avrebbe inviato un bacio. “Ci sono rimasta male”, ha scritto su Twitter. Nonostante ciò, lei stessa ha ammesso che “ci poteva stare” visto che la Orlando si trovava in vacanza.

Le dispiace molto della situazione, poiché ha amato “Stefania dall’inizio del GF”, dove l’ha sempre sostenuta. È “un po’ delusa da tutto” e spera che questo non accada a nessun’altro. Di fronte alla polemica nata a seguito di questo lungo racconto, la Orlando si ritrova a dover intervenire. Su Twitter risponde alle accuse, spiegando il motivo del rifiuto. L’ex gieffina racconta, appunto, che si trovava in vacanza.

“Essere stata sempre disponibile con tutti significa poi passare per st…za quando decidi di farti una sacrosanta vacanza con tuo marito, lontana da tutto”

Stefania crede che il suo bisogno di relax sia stato strumentalizzato per attaccarla. Sfida, infatti, chiunque “a dire dove, quando e se” ha mai rifiutato il calore di fan. Dopo di che, conclude, facendo notare di aver sempre “ringraziato, incontrato, riso e dato la mia disponibilità a tutti”.

A intervenire sulla questione ci pensa anche suo marito Simone Gianlorenzi. Non è di certo la prima volta che il musicista utilizza i social per sostenere la sua amata. Con il suo messaggio fa chiaramente intendere di essere d’accordo con le parole di sua moglie.

Simone raggiunge la fan che ha condiviso questo post e si dichiara dispiaciuto per quanto accaduto. Le ricorda che si trovavano in vacanza, ma è anche convinto del fatto che non debba stare a giustificarsi sul motivo.

Le assicura, inoltre, che se li avesse raggiunti a Roma – come già altri fan hanno fatto – non avrebbero negato il saluto. Non mancano, come si può immaginare, le critiche sul web nei confronti di Stefania Orlando.

Nonostante ciò, va precisato che ci sono tantissimi utenti che stanno anche prendendo le difese della conduttrice. Per loro non c’è alcun dubbio: Stefania aveva bisogno rilassarsi, altrimenti non avrebbe mai negato un saluto a una fan.

Essere stata sempre disponibile con tutti significa poi passare per stronza quando decidi di farti una sacrosanta vacanza con tuo marito, lontana da tutto! Voler strumentalizzare un mio bisogno di relax per attaccarmi! Sfido chiunque a dire dove, quando e se mi sono mai negata! pic.twitter.com/6km9mfC4LB — Stefania Orlando (@stefyorlando) August 10, 2021