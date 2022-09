Aurora Ramazzotti ha rotto il silenzio sulla gravidanza. Da settimane non si fa che parlare della possibilità che Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker diventeranno presto nonni. Da parte della presunta futura mamma non era giunta una parola fino a oggi, Aurora si era limitata a commentare in modo indiretto tutte le indiscrezioni sul suo conto. Adesso però ha deciso di rispondere alla domanda sulla sua gravidanza e pare proprio che Aurora Ramazzotti potrebbe essere incinta davvero.

La giovane conduttrice non ha smentito le indiscrezioni sul suo conto. Non le ha neanche confermate, è vero, ma semplicemente perché ha intenzione di annunciarlo a modo suo, e con i suoi tempi. Questo almeno sembrano dire le sue parole riportate da Ansa oggi. Aurora è stata intercettata a Siviglia, dove si trova per la prima tappa del nuovo tour mondiale di papà Eros. Insieme a lei c’è anche Goffredo, il futuro presunto papà.

Queste le prime parole di Aurora Ramazzotti sulla gravidanza: “Ho sempre parlato di tutto, ma stavolta rispettate il mio silenzio. Ogni cosa a suo tempo”. Fino a quando non dirà apertamente di essere in dolce attesa non si avrà certezza, su questo non ci piove. Eppure chiedere silenzio oggi in attesa di una sua conferma domani avrebbe senso. Magari Aurora è nei primi tre mesi della gravidanza, quando si deve essere ben cauti prima di gridare al mondo intero l’arrivo di un bimbo. Ed è inutile spiegare perché. O magari vuole semplicemente renderlo noto quando e come le pare e piace.

Le sue parole insomma parlano chiaro: Aurora Ramazzotti non ha negato la gravidanza. Ha chiesto di rispettare i suoi tempi, e sarà di certo per questo che Signorini ha detto che è furiosa. Di recente inoltre sono spuntate anche le prime foto di quello che sembra un pancino appena pronunciato ad alimentare ulteriormente il gossip. Sempre Signorini, inoltre, si è detto certo della dolce attesa della figlia di Michelle. Non sembrano esserci dubbi insomma, ciò che manca è solo la conferma ufficiale da parte dei futuri – presunti, fino a conferma ufficiale – neo genitori. Paparazzi e giornalisti le daranno ascolto e rispetteranno i suoi silenzi e i suoi tempi? Difficile.