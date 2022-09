Aurora Ramazzotti incinta: le prime FOTO del pancino che cresce

Sì, Aurora Ramazzotti è incinta. Dopo aver lanciato in esclusiva lo scoop della gravidanza il settimanale Chi pubblica le prime foto del pancino della giovane conduttrice che cresce. Le immagini sono state pubblicate sul numero in edicola da mercoledì 14 settembre (una breve immagine più in basso). A quanto pare la 25enne ha superato il primo trimestre di gravidanza, generalmente il più difficile per ogni futura mamma, ed è in attesa di fare l’annuncio ufficiale.

Annuncio che però è già stato fatto in famiglia, tanto che Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono al settimo cielo per la splendida notizia. La dolce attesa di Aurora ha riavvicinato la showgirl svizzera e il cantante romano. In realtà i due avevano archiviato i problemi e le incomprensioni del passato già da tempo e l’artista è stato molto vicino all’ex moglie quando si è separata da Tomaso Trussardi.

L’arrivo di un nipotino è una gioia immensa per Eros e Michelle, che la rivista diretta da Alfonso Signorini non ha esitato a definire nonni rock pronti a questa inaspettata svolta nella loro grande famiglia. Anche se, va ricordato, la Hunziker ha sempre sognato di diventare nonna e avere un nipotino da accudire all’età di 45 anni.

Chi è il fidanzato di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti, 25 anni, è legata da cinque anni a Goffredo Cerza, di professione business analyst. Una storia d’amore sbocciata grazie ad alcuni amici in comune e diventata più forte e solida di anno in anno. Neppure la convivenza forzata dovuta alla pandemia ha messo in crisi il legame tra i due ragazzi. Goffredo ha stretto subito un ottimo rapporto con Michelle, Eros e pure con Tomaso Trussardi, ex secondo marito della Hunziker.

Stando alle ultime dichiarazioni di Alfonso Signorini Aurora Ramazzotti non avrebbe preso bene la fuga di notizie sulla sua gestazione ma ora che ha superato i mesi più delicati è al settimo cielo per questa svolta privata. Secondo le indiscrezioni il parto della figlia di Michelle Hunziker è previsto per i primi mesi del 2023.