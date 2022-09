“Aurora Ramazzotti incinta e furiosa”: Signorini svela tutta la verità

Sì, Aurora Ramazzotti è incinta. La conferma non è arrivata dalla diretta interessata – che però non ha mai smentito e si è limitata a postare la foto di una pancia pressoché piatta per cercare di distogliere l’attenzione dalla sua vita privata – ma da Alfonso Signorini. Il giornalista e conduttore è stato il primo a dare la notizia della gravidanza sul settimanale Chi, attirando le critiche di alcuni che l’hanno accusato di poco tatto e sensibilità.

Ora in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Alfonso Signorini ha di fatto confermato la dolce attesa della figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti. “Quanto ho fatto arrabbiare Aurora? Eh, credo tanto. Dopo ho saputo che non aveva ancora superato il terzo mese”, ha fatto sapere il conduttore del Grande Fratello Vip.

Avrebbe dato lo stesso la notizia? Diretta la risposta di Alfonso Signorini: “No. Ma mi dicono che ora vada tutto bene e che lei sia felicissima”. Insomma, gravidanza confermata anche se si attende l’annuncio ufficiale della futura mamma. Il parto, secondo le indiscrezioni, è previsto il prossimo gennaio.

Molto probabilmente Aurora Ramazzotti sta aspettando ancora qualche mese prima di svelare tutta la verità per preservare il suo dolce segreto. Generalmente il primo trimestre è sempre il più difficile e complicato per ogni gestazione.

Chi è il fidanzato di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti, 25 anni, è legata da cinque anni a Goffredo Cerza, di professione business analyst. Una storia d’amore sbocciata grazie ad alcuni amici in comune e diventata più forte e solida di anno in anno. Neppure la convivenza forzata dovuta alla pandemia ha messo in crisi il legame tra i due ragazzi. Goffredo ha stretto subito un ottimo rapporto con Michelle, Eros e pure con Tomaso Trussardi, ex secondo marito della Hunziker.

Il riavvicinamento tra Eros e Michelle

La notizia della dolce attesa di Aurora Ramazzotti ha riavvicinato Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. In realtà i due avevano archiviato i problemi e le incomprensioni del passato già da tempo e il cantante è stato molto vicino all’ex moglie quando si è separata da Trussardi.

L’arrivo di un nipotino è una gioia immensa per Eros e Michelle, che il settimanale Chi non ha esitato a definire nonni rock pronti a questa inaspettata svolta nella loro grande famiglia. Anche se, va ricordato, la Hunziker ha sempre sognato di diventare nonna e avere un nipotino da accudire all’età di 45 anni.