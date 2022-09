Sorelle Provvedi, morto il papà: la promessa, l’ex Gollini commenta

Grave lutto per Le Donatella: è morto il papà di Silvia e Giulia Provvedi. A dare la notizia sono state le due ragazze ed ex concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip. Silvia e Giulia, che in arte si fanno ancora chiamare Le Donatella, come recita anche il loro profilo Instagram, hanno dedicato un ultimo saluto al genitore scomparso. Una notizia che ha sconvolto i fan, sono tanti a commentare il post per non far mancare supporto e affetto verso le due giovani ragazze.

Il papà di Giulia e Silvia Provvedi è venuto a mancare in queste ore, l’annuncio è arrivato stamattina, 14 settembre 2022. Le sorelle lo hanno salutato con una promessa: “Sei stato il nostro esempio e ti promettiamo che saremo forti come ci hai insegnato tu”. Una promessa che di sicuro non intendono infrangere, si faranno forza contando una sull’altra e potendo contare anche sul fratello maggiore, Matteo. Non hanno mancato di ricordare tutto il loro amore per il papà: “Ti ameremo per sempre”, hanno scritto con un cuore rosso.

Il post su Instagram ha come foto un’immagine tutta nera, su cui c’è un solo cuore rosso. Le Donatella hanno ripreso il post anche tra le loro storie, con lo stesso messaggio. Sono stati in tanti a commentare la notizia della morte del papà di Silvia e Giulia Provvedi, e anche tanti volti noti. Per esempio c’è il commento di Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne, che ha fatto le sue condoglianze alle Donatella ricordando che il padre è il primo amore di ogni figlia. Anche Laura Chiatti ha commentato, invitando le sorelle ad avere tanta forza. Laura Pausini ha inviato un abbraccio grande.

Poi ci sono diversi volti noti che hanno commentato con un cuore rosso, tra cui Chiara Rabbi, Carlotta Ferlito, Alvin e Martina Hamdy, che ha condiviso con loro l’avventura del GF Vip 3. C’è anche l’ultimo saluto di Pierluigi Gollini, ex fidanzato di Giulia Provvedi. Ha commentato il post con due cuori spezzati, in ricordo dell’ex suocero.

Al momento non si conoscono le cause della morte del padre delle Donatella. Non è da escludere che saranno loro a rivelarlo nei prossimi giorni, se e quando vorranno farlo, come ha fatto Emma Marrone.