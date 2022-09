Emma Marrone, la verità sulla malattia del padre: l’artista si sfoga

Appena due giorni fa Emma Marrone è stata colpita da un terribile luttto: la cantante salentina ha infatti dovuto dire addio per sempre al padre, il signor Rosario Marrone, che si è spento all’età di 66 anni. L’annuncio in un primo momento non è arrivato sui social dell’artista, che si è presa un po’ di tempo per sé (com’è giusto che sia). A confermare la brutta notizia via social era stato Giovanni Mauro, il sindaco del comune salentino di Aradeo dove è nato e vissuto il padre della cantante. Poche ore dopo, Emma aveva poi pubblicato un commovente post dedicato al genitore, al quale era affezionatissima, scrivendo “Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”.

Questo, purtroppo, è un periodo storico in cui ogni volta che muore qualche personaggio “eccellente” ci sono decine di commentatori del web complottisti che tirano fuori in maniera indegna il tema dei vaccini. Come se la preziosa soluzione alla pandemia di Covid-19 avesse un qualsivoglia legame con una morte per una qualunque malattia. Ecco perché Emma Marrone si è sentita in dovere di fare chiarezza sul tema (come se ce ne fosse bisogno!) spiegando esattamente che tipo di battaglia ha dovuto affrontare il padre. Rosario Marrone, infatti, soffriva da tempo di una forma di leucemia. Ecco le parole della cantante in merito:

“Grazie per tutto l’amore che ci avete dimostrato in questi giorni così difficili e dolorosi. Avrei anche voluto commentare tutti quei soggetti che stanno speculando sul buon nome di mio padre, tirando su le solite illazioni fantasiose e ignoranti sulla questione dei vaccini. Mio papà da ottobre scorso stava lottando contro la leucemia e non smetterò mai di ringraziare il dottor Enzo Pavone e tutti i medici e infermieri dell’ospedale, nel reparto di Oncologia. Perché ci hanno seguito e aiutato in un momento così difficile.”

A questo punto, Emma Marrone si è sentita in dovere di fare un importante appello ai suoi follower. C’è infatti chi ha chiesto alla cantante in quale modo avrebbero potuto aiutarla, dimostrandole tutto l’affetto possibile. Emma ha quindi invitato i suoi seguaci a donare il midollo osseo sul sito di Admo. Un’azione nobile, dunque, per aiutare altre persone malate.

Emma Marrone, d’altra parte, è particolarmente sensibile all’argomento. L’artista è infatti stata colpita anni fa da un tumore che di recente era tornata a tormentarla. Per fortuna, con un video pubblicato su Instagram nel 2020, la cantante aveva confermato di essere guarita. Dopo anni di preoccupazioni, l’artista e i fan avevano finalmente potuto tirare un sospiro di sollievo.

I messaggi di affetto ad Emma: parlano Stefano De Martino e Elisa

A poche ore dalla tragica notizia, due persone molto importanti per l’artista si sono fatte sentire. Da un lato il suo ex fidanzato Stefano De Martino che ha dedicato al papà di Emma un tenero commento social; dall’altro la cantante Elisa, che ha dedicato a Rosario Marrone un pezzo nel corso di un suo recente concerto.