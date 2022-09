Striscia la notizia: chi sono le nuove Veline Cosmary e Anastasia

Le nuove Veline di Striscia la notizia sono Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca. Entrambe hanno vissuto già esperienze televisive, in particolare nei programmi di Maria De Filippi. L’annuncio ufficiale arriva oggi sul sito e sui social del tg satirico. Le due ballerine sono state scelte per intrattenere il pubblico ballando vicino a Luca Argentero e Alessandro Siani. Saranno proprio i due famosi attori a comporre la nuova squadra, debuttando ufficialmente dietro il noto bancone il prossimo martedì 27 settembre 2022.

Cosmary Fasanelli (la mora) è un’ex all’allieva di Amici di Maria De Filippi. Non è riuscita ad approdare al Serale, ma è comunque rimasta nel cuore dei telespettatori più affezionati al programma. In particolare, oltre ad aver colpito per il suo talento nel ballo, Cosmary è stata al centro delle notizie per via della sua storia d’amore con Alex Wyse (all’anagrafe Alessandro Rina) nella Scuola più famosa d’Italia. La loro relazione, però, è giunta al capolinea poco dopo la fine della passata edizione.

In questi mesi, la Fasanelli è tornata al centro del gossip con Nunzio Stancampiano. Mentre fino a qualche settimana fa sembrava ormai certo che la loro love story fosse già decollata, ecco che ora le news parlano di una profonda crisi. Per scoprire cosa sta accadendo tra loro non resta che attendere, nel frattempo sembra che nel futuro di Cosmary ci sia una strada nel mondo della televisione. Ha 22 anni, è di Brindisi e a 17 anni ha debuttato a Tu Sì Que Vales.

Anastasia Ronca (la bionda) si è fatta conoscere sul piccolo schermo nel 2021 a Temptation Island, nel ruolo di tentatrice. Ma non è stato questo il suo debutto in tv. Nel 2019 è apparsa a Colorado su Italia 1 come Miss Colorado. Anche lei ha 22 anni, viene da Somma Vesuviana (Napoli) e ha ereditato la passione per la ginnastica artistica da sua madre. Sogna di fare l’attrice o di lavorare nel mondo della moda.

Striscia la notizia, nuove Veline dopo Talisa e Giulia

Che fine faranno Talisa Jade Ravagnani e Giulia Pelagatti? Avevano preso il posto di Shaila Gatta e Mikaela Silva e la loro esperienza è già terminata. Il percorso nel tg satirico non è stato rose e fiori. Il motivo? Si sono dovute spesso assentare per via del Covid-19, lasciando nuovamente il posto alle due veterane Shaila e Mikaela, le quali hanno un ruolo centrale in Paperissima Sprint, sebbene non siano più le veline in carica.

Ovviamente, quando hanno ritrovato le giuste energie, Talisa e Giulia hanno poi fatto ritorno in scena. Il ritorno del tg satirico in tv porterà un’aria di ventata nuova. Di recente, Talisa ha condiviso un annuncio che ha portato a pensare che non avrebbe, appunto, più rivestito i panni di velina. Scendendo nel dettaglio, ha messo in vendita il suo appartamento a Milano.