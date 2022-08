L’edizione numero 21 di Amici di Maria De Filippi ha chiuso i battenti da mesi, ma gli intrecci dei concorrenti che vi hanno partecipato continuano ad alimentare la cronaca rosa del Bel Paese. Nelle scorse ore è arrivata la conferma a un gossip circolato in modo tambureggiante negli ultimi giorni: quello cioè che riguarda due danzatori che hanno preso parte al talent show di Canale Cinque nella stagione 2021/2022, Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano. Che è successo? Pare proprio che sia nata una nuova coppia.

A confermare che tra la Fasanelli e Stancampiano non c’è solo una semplice amicizia ci ha pensato l’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano, la quale, su Instagram, ha pubblicato un breve video in cui si vedono i due giovani mano nella mano entrare in un bar. La segnalazione è stata fornita da una ‘talpa’ che ha preferito rimanere anonima e che ha visto i due piccioncini scambiarsi tenerezza dal vivo.

Dunque Cosmary ha definitivamente messo una pietra sopra al legame con Alex, al secolo Alessandro Rina, il cantante finalista di Amici 21 con il quale ha vissuto una breve love story. I due si sono avvicinati molto durante il percorso nel talent show targato Mediaset per poi provare a far decollare la relazione in privato, lontani dalle telecamere. Tuttavia il ‘progetto d’amore’ è naufragato in un batter di ciglia, lasciando con l’amaro in bocca tutti quei fan che avevano scommesso sulla storia.

Cosmary non si è pianta troppo addosso dopo la conclusione della liaison ed ora è rispuntata al fianco di Stancampiano. Non resta ora che attendere un commento sulla vicenda da parte dei diretti interessati che, per il momento, hanno optato per la via del silenzio.

Nunzio, di recente, è stato chiacchierato anche per l’aspetto professionale. Secondo alcune indiscrezioni, il giovane potrebbe a breve tornare alla corte di Maria De Filippi in un ruolo inedito. Insomma, il danzatore può sorridere: va forte sia in pista, quando si tratta di ballare, sia in amore, quando si tratta di ‘stregare’.