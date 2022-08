Amici, Cosmary e Nunzio beccati insieme: Alex reagisce male!

Scoppia il gossip intorno a Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano di Amici di Maria De Filippi e Alex Rina (Wyse) ha anche una reazione. I due ballerini, diventati noti al pubblico di Canale 5 con la loro partecipazione alla 21esima edizione del talent show, in queste ore stanno facendo parlare. Facendo un punto della situazione, all’interno della scuola più conosciuta d’Italia, Alex e Cosmary hanno fatto sognare i telespettatori. Tra loro era nata una storia d’amore che ha appassionato molti, ma che è giunta al termine poco dopo la fine del talent.

Si sono lasciati e i loro fanno sono rimasti chiaramente con l’amaro in bocca. Ma ecco che in questi mesi Cosmary e Nunzio hanno preso parte a vari progetti insieme, in qualità di ballerini. Il gossip ora riporta che tra i due potrebbe essere nato qualcosa che va oltre una semplice amicizia tra colleghi. Scendendo nel dettaglio, varie foto che sono spuntate sul web li ritraggono insieme. Non solo, alcuni telespettatori hanno fatto sapere sui social network di averli visti insieme a Taormina, precisamente ai Giardini Naxos.

Da qui è esploso il gossip su questa probabile coppia di Amici 21 e c’è chi parla anche di un bacio. Infatti, qualche utente sui social si dice convinto di aver visto i due ballerini baciarsi. Su Twitter è così scoppiato il caso. Non si sa, però, al momento cosa ci sia davvero tra Cosmary e Nunzio, se un’amicizia o se tra loro sia nata una relazione amorosa. Intanto, a reagire a questi gossip sembra essere Alex.

Un gesto, il suo, che non passa inosservato agli occhi dei fan più attenti. Facendo un giro tra i ‘seguiti’ sul profilo di Instagram del cantante di Senza chiedere il permesso è possibile notare l’assenza degli account sia di Nunzio che di Cosmary. Pare, dunque, che Alex abbia deciso di togliere il ‘segui’ sul social network al suo amico e alla sua ex fidanzata.

Il gossip si accende sempre di più intorno a questi ex protagonisti del talent show di Maria De Filippi, che tra poco tornerà su Canale 5 con una nuova edizione. Tutto questo non è, ovviamente, passato inosservato a Cosmary, la quale su Twitter si è lasciata andare a uno sfogo.

In particolare, la ballerina spera che chi la segue lo faccia per il suo “percorso artistico” e che riesca ad andare oltre “le questioni private sentimentali di cui non conoscete gli avvenimenti”. Si dice dispiaciuta del fatto che spesso si parli “senza conoscere la realtà dei fatti dal principio”.

“Io sono sempre stata la persona che avete conosciuto, sono trasparente e forse questo è sia un mio pregio che un mio difetto perché a volte vorrei riuscire ad essere come gli altri, un po’ più furba a far vedere le cose com’è conveniente per la persona ma non è da me”

Nessuna conferma o smentita esplicita da parte di Cosmary, che con questo sfogo annuncia ai suoi fan “tante novità lavorative”. Al pubblico che li segue non resta che attendere per scoprire come stanno davvero le cose.