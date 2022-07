Amici, Alex Wyse beccato dopo la rottura con Cosmary: ecco come sta

Alex Wyse e Cosmary Fasanelli si sono lasciati. I due ex allievi di Amici di Maria De Filippi si sono conosciuti, appunto, nella scuola più famosa d’Italia e nei giorni successivi alla conclusione di questa edizione tutto sembrava procedere bene. Poi sono arrivate le prime voci di crisi per l’ormai ex coppia ed ecco che Cosmary pubblicamente ha scelto di rendere nota la verità dei fatti. La loro storia d’amore è finita, a distanza di mesi dal loro primo incontro sotto le luci dei riflettori. E proprio perché la storia è nata di fronte alle telecamere, la ballerina non ha potuto fare a meno di annunciare la notizia sui social network.

Questo sembra essere il periodo di rotture per i programmi di Maria De Filippi. Infatti, sempre nella giornata di ieri, sono arrivati gli annunci di addio per una coppia storica e una nata da poco di Uomini e Donne. Tornando ad Amici, tra le storie che hanno preso inizio nella scuola c’era appunto quella di Alex e Cosmary. Sono tanti i fan che hanno tifato per questa love story, che però è giunta al capolinea. Il cantante di Sogni al cielo aveva già fatto capire che qualcosa non andava, durante un’intervista per Casa Chi.

L’annuncio della rottura tra i due ex allievi del talent show di Canale 5 è arrivata ieri, ma pare che si siano lasciati da tempo. Infatti, su Telegram Alex Wyase ha rivelato ai suoi fan la fine della sua storia con Cosmary così:

“Le cose non vanno sempre come le vorremmo, da settimane abbiamo interrotto la nostra relazione per motivi dettati da una diversità in molti fattori. Io le vorrò sempre bene, mi scuso per avervi fatto aspettare, mi è servito tempo per metabolizzare. Per chi ha pianto e sorriso con me”

Quel “da settimane” conferma che la rottura non è arrivata di certo ieri. Su Instagram a esporsi ci ha pensato, invece, la Fasanelli con un lungo messaggio in cui ha chiesto ai fan di portare rispetto per questo momento delicato. Intanto, proprio ieri, poco prima dell’annuncio sulla rottura, Novella2000 ha beccato Alex, il quale avrebbe affrontato “una piccola disavventura”.

Mentre si stava recando a Milano, il treno su cui stava viaggiando ha subito un guasto. Pertanto, tutti i passeggeri a bordo sono scesi a Reggio Emilia, dove hanno atteso l’arrivo di un altro treno. Ed ecco che sulla banchina è stata avvistato Alex, il quale ha mostrato il suo attuale stato d’animo. Considerato che si sono lasciati “da settimane”, tale paparazzata è avvenuta dopo la rottura.

“È apparso ai nostri occhi palesemente nervoso e irritato. Nonostante qualcuno abbia riconosciuto il cantante, Wyse non ha dato confidenza a nessuno, ma solo poche ore dopo abbiamo scoperto il perché”

Sembra che Wyse non fosse solo infastidito dalla disavventura affrontata durante questo viaggio. Ma pare proprio che il cantante non stesse vivendo una situazione tranquilla anche per via dell’annuncio che di lì a poco sarebbe stato pubblicato per rivelare la notizia sulla rottura.

Ci sono degli addii e delle separazioni, anche nel mondo dello spettacolo, che non sono facili da gestire. Tra loro c’è sempre stato un rapporto di complicità e sicuramente entrambi hanno sperato fino all’ultimo di poter risolvere le loro divergenze.

Pare che Alex fosse nervoso per via della notizia che avrebbe dovuto dare al pubblico e, ovviamente, per la fine della sua storia con Cosmary. Indubbiamente, la musica aiuterà entrambi a voltare pagina e ritrovare la serenità.