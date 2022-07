UeD rottura Matteo-Valeria: ora parla Ranieri, Raffaella Mennoia travisata

Dopo settimane di rumor continui, alcune ore fa Valeria Cardone ha ufficializzato la fine della sua storia con Matteo Ranieri. Non è stata una grande sorpresa per i fan di Uomini e Donne, soprattutto a seguito delle segnalazioni riportate da Deianira Marzano, che si sono poi rivelate fondate.

A distanza di poche ore dall’annuncio della bella napoletana, anche l’ex tronista ha avuto modo di dire la sua. Ranieri, che già in passato aveva tentato l’esperienza del dating show in veste di corteggiatore, divenendo poi la scelta di Sophie Codegoni, ha scelto di mettere a tacere ulteriori dubbi. Attraverso le proprie Instagram Stories, il 29enne genovese ha fornito la sua versione dei fatti, affermando:

“Scrivo queste righe perché penso sia giusto farlo nel rispetto di chi ha seguito il mio percorso. Io e Valeria non stiamo più insieme. È una decisione che abbiamo preso definitivamente solo dopo il mio rientro. Non è colpa di nessuno, non c’è odio ne tanto meno rancore da parte di entrambi. Non sempre le cose vanno come vorremmo, succede.”

Matteo Ranieri risponde alle critiche

L’ex tronista ha tuttavia precisato di aver conosciuto una “bellissima persona” all’interno dello studio televisivo mariano ma che, per cause di forza maggiore, la storia non abbia ingranato. C’era chi si era mostrato fiducioso sulla seconda chance concessa da Maria De Filippi al bel genovese, dopo la rottura quasi repentina con Sophie Codegoni. Eppure, anche in questo contesto, si è ripresentata una situazione quasi analoga. Dal canto suo, l’ex tronista ha colto l’occasione per rispondere alle critiche ricevute da tutti coloro che sono insorti contro di lui per non aver “avvisato” subito della rottura. Sempre sul proprio profilo Instagram, Ranieri ha tuonato:

“L’aver scelto di conoscere una persona davanti le telecamere non mi rende vincolato né… tanto meno moralmente obbligato a dover raccontare tutto quello che succede nella mia vita privata, specialmente quando si tratta di situazioni intime e delicate come questa. Non mi interessa farci gli show.“

Lo sfogo di Raffaella Mennoia: frecciatina a Matteo Ranieri e Valeria Cardone?

In concomitanza con l’ufficializzazione della rottura tra Matteo e Valeria, in molti non hanno potuto fare a meno di notare uno strano post comparso sul profilo Instagram di Raffaella Mennoia. Tra le autrici di Uomini e Donne, ci è andata giù pesante con qualcuno e, senza fare nomi, ha sbottato con un caustico “Gente disonesta” sul proprio profilo Instagram. Un tempismo quasi da manuale, tant’è che il pensiero di tutti è andato direttamente a Matteo Ranieri e Valeria Cardone.

Una replica piccata, quella dell’autrice televisiva, che sembrerebbe dare credito a quanto si dice sulla storia tra i due ex volti di Uomini e Donne. Secondo molti, infatti, la relazione tra l’ex tronista e la bella napoletana non sarebbe mai decollata. I due avrebbero perciò finto per avere visibilità, fino a quando i rumor non si sarebbero fatti troppo insistenti. Raffaella Mennoia li ha dunque sbugiardati pubblicamente? La verità sarebbe un’altra: come ha precisato attraverso le proprie Instagram Stories, infatti: “In riferimento al mio ultimo post, non vorrei deludere ma non c’entra nulla Uomini e Donne“.