Uomini e Donne, Valeria Cardone conferma: “Io e Matteo ci siamo lasciati”

Ora è ufficiale: Matteo Ranieri e Valeria Cardone di Uomini e Donne non stanno più insieme. Da settimane si parlava di una rottura tra l’ex tronista e l’ex corteggiatrice ma fino ad oggi i due hanno mantenuto il massimo riserbo sulla vicenda. Né una conferma né una smentita. Fino all’ultimo messaggio della bella napoletana, che in poche righe ha comunicato la notizia non nascondendo difficoltà e dispiacere per la situazione.

In una storia di Instagram Valeria di Uomini e Donne ha annunciato:

“Ragazzi, io e Matteo non stiamo più insieme. Purtroppo non sempre le cose vanno come speriamo. Vi chiedo solo un po’ di comprensione perché non sto passando un bel periodo”

Parole che testimoniano dispiacere e delusione da parte della Cardone, che in effetti nei video precedenti non aveva nascosto tristezza e rammarico nei suoi occhi. Erano tante le aspettative su questa relazione con Matteo Ranieri – ex corteggiatore dell’ex gieffina Sophie Codegoni – ma pare che la liaison non abbia retto all’impatto con realtà.

Dopo la scelta a Uomini e Donne le dichiarazioni d’amore da parte di Matteo e Valeria si erano sprecate. Voglia di stare insieme, progetti concreti in vista come una convivenza, ma poi il nulla di fatto. Probabile abbia pesato anche la distanza geografica: lui in Liguria, lei in Campania. Troppi chilometri, forse, per vivere la giusta quotidianità.

Per il momento nessun commento da parte di Matteo Ranieri, che non ha ancora commentato questa rottura. Rottura fulminea, proprio come accaduto con Sophie Codegoni un anno fa. E pensare che l’ex tronista aveva più volte assicurato che con Valeria Cardone il sentimento era ben diverso, più intenso e maturo…

Dopo l’annuncio dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne l’Investigatore Social – l’esperto di gossip Alessandro Rosica – che più volte ha insinuato l’addio tra Valeria e Matteo ha chiesto pubblicamente a Maria De Filippi maggiore controllo sui protagonisti che animano il suo dating show.

A detta dell’uomo Matteo Ranieri e Valeria Cardone si sarebbero visti a malapena due volte e non avrebbero mai intrapreso una vera storia d’amore: sarà vero? Di sicuro per ora restano avvolte nel mistero le ragioni che hanno spinto l’ex coppia a optare per la separazione. I diretti interessati ne parleranno in una puntata della nuova edizione di Uomini e Donne, come sempre in partenza su Canale 5 a settembre?