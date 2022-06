Amici, è crisi tra Alex e Cosmary: parla il cantante, “momento particolare”

Alex, al secolo Alessandro Rina, è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Nel talent show, oltre a far emergere il proprio talento, ha allacciato una relazione con la danzatrice Cosmary Fasanelli. Lei ha abbandonato lo show qualche settimana prima rispetto al cantante che ha invece raggiunto la finale con la vittoria che gli è sfuggita per un soffio. Terminato il programma, i due si sono rivisti e hanno ripreso il ‘discorso’ sentimentale da dove lo avevano forzatamente troncato. Peccato che nell’ultimo periodo qualcosa pare essersi rotto. Intervistato da Casa Chi, il musicista ha ammesso che con la ballerina c’è una “situazione particolare”. Altrimenti detto non tutto procede a gonfie vele.

Alex Rina e Cosmary Fasanelli: la situazione

Ultimamente si è parlato di una presunta crisi tra Rina e Cosmary, crisi confermata dal diretto interessato. “Sono cose da non dire in questo momento; è un periodo un po’ particolare”, ha ammesso il cantante. Non ha aggiunto altro ma è piuttosto chiaro che la relazione sembra avere subito una battuta d’arresto. Rimane da capire se lo stallo sentimentale è superabile oppure no. Alex ha poi parlato di Sissi, sua amica ed ex compagna d’avventura nel talent show si Canale Cinque. Con lei gli piacerebbe duettare:

“Sicuramente mi piacerebbe fare qualcosa con Sissi, a parte il lato persona mi piace molto la sua voce, il genere che presenta. Ma piacerebbe molto. Anche un duetto sarebbe molto bello. Per me lei ha una delle più belle voci in Italia appena uscite”.

Alex punta al Festival di Sanremo 2023

Capitolo professionale: il Festival di Sanremo è un suo obbiettivo? Assolutamente sì. Rina ci andrebbe di corsa, naturalmente con una canzone azzeccata per la kermesse ligure. “Sanremo – ha raccontato – è una cosa che ho sempre guardato e sperato un giorno di poterci arrivare, ma serve la canzone giusta. Non mi presenterei mai solo per presentarmi”. Ora la palla passa al direttore artistico Amadeus che non ha mai disdegnato i talenti provenienti dall’orbita ‘defilippiana’.

Amici 21, Alex e i rapporti con Luigi Strangis dopo la fine del talent show

Nella scuola di Maria De Filippi, ha avuto qualche scontro con Luigi Strangis che poi ha trionfato, salendo sul gradino più alto del podio. Oggi i due giovani artisti hanno un ottimo rapporto. Rina, come già fatto in precedenza, ha ribadito che la rivalità è scaturita più per dinamiche televisive, rimarcando che con Strangis va d’amore e d’accordo. I battibecchi visti ad Amici sono acqua passata: