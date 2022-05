Amici, Giulia Stabile: il discorso finale strega e perché ha pungolato Alex

Al via la finalissima della ventunesima edizione di Amici. Nel canto si sono sfidati Alex, Sissi, Serena, Albe, Luigi, per il ballo Michele e Serena. L’ambita coppa del vincitore è stata portata in studio da Giulia Stabile, trionfatrice dello scorso anno. E proprio per questo, Maria De Filippi, dopo aver accolto i finalisti in studio, ha deciso di dare la parola alla ballerina romana. La ventenne ha fatto il suo ingresso, omaggiando i giovani talenti della scuola, con un discorso di incoraggiamento.

“L’anno scorso stavo lì in mezzo. Insieme a me c’erano altri quattro ragazzi che non hanno portato questa coppa a casa ma hanno realizzato i loro sogni“, ha esordito Giulia. Ciononostante, nel bel mezzo del suo intervento, si è interrotta guardando Alex. Nell’osservarlo, la ballerina non ha potuto fare a meno di captare la sua espressione perplessa.

Mantenendo quell’indole gioviale, con cui ormai il pubblico ha imparato a conoscerla, si è rivolta al cantante, del team CuccaTodo, pizzicandolo con un: “Oh, sorridi!” In effetti, non è la prima volta che ad Alex viene fatto notare. Nel corso dei sette mesi di permanenza nella scuola, il ragazzo ha sempre indugiato nel mostrare la propria vulnerabilità, sebbene non siano mancate occasioni in cui si sia “sciolto”.

A riuscire nell’impresa è stata anche Cosmery, ex allieva della maestra Alessandra Celentano, con cui il cantante ha intrapreso una relazione all’interno del programma. Seppur a fatica, la ragazza sembra essere riuscita a conquistare il 21enne, andando oltre quella chiusura.

Un tratto che anche Maria De Filippi, nel proprio discorso, non ha mancato di sottolineare. “Alex, in bocca al lupo per i mezzi sorrisi, per le fossette. In bocca al lupo per la tua schiettezza, veramente ammirabile“, così si è sbottonata la padrona di casa, riconoscendo al giovane talento una grande sensibilità, che a prescindere da tutto è riuscito a mostrare.

Il discorso di Giulia Stabile emoziona i ragazzi

La ballerina ventenne ha ripreso poi il filo del discorso, esprimendo ai ragazzi la sua gratitudine per il lavoro svolto insieme. “Mi ha fatto strapiacere seguirvi tutto l’anno da vicino, vi auguro tutto il meglio“, ha affermato Giulia Stabile. La ragazza ha seguito i giovani artisti sin dall’inizio, essendo entrata nel cast dei professionisti a partire da questa edizione. E nel vederli crescere giorno dopo giorno, così come è accaduto lei, non può che aver rivissuto quegli attimi.