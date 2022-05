Finale Amici 2022 in diretta: regolamento, televoto e come votare, premi

La finale di Amici 2022 sarà in diretta e andrà in onda domenica 15 maggio. Niente sabato sera per l’ultimo appuntamento con il talent show, la puntata è stata spostata per non scontrarsi con la finale dell’Eurovision Song Contest di Torino. Proprio perché sarà in diretta non c’è modo di avere grosse anticipazioni sulla finale di Amici 21, ma si sa già chi sarà l’ospite: si esibirà Alessandra Amoroso. Presente in studio anche Sofia Goggia, come rappresentante dell’evento olimpico di Milano-Cortina 2026. La diretta permerrà anche di dare voce, finalmente, al pubblico: ci sarà il televoto in finale, ma non per questo i giudici in studio smetteranno di dare le loro preferenze.

Amici 2022, il regolamento del televoto: come votare

Nel regolamento della finale di domani è stato spiegato che non ci sarà solo il televoto. Domenica 15 maggio ci saranno una serie di sfide per arrivare a decretare i due super finalisti che si giocheranno la coppa e il titolo di vincitore di Amici 21. Alcune sfide saranno votate dal televoto e dalle giurie tecniche, con un peso del 50% ciascuno. Altre sfide invece saranno interamente nelle mani del pubblico da casa, che potrà votare e supportare il proprio preferito. Non sarà quindi solo il pubblico a scegliere chi si giocherà la coppa nella finalissima.

La sfida finale, ovvero quella in cui sarà eletto il vincitore, sarà votata soltanto dal pubblico da casa attraverso il televoto. Come votare nella finale di Amici 21? Attraverso un SMS ai numeri 477.000.1 oppure 477.000.0 con i codici che saranno dati nel corso delle sfide. Oppure sul sito di WittyTv e tramite le app Mediaset Infinity e di WittyTv; sarà possibile votare anche attraverso smart tv e decoder abilitati. Il servizio è riservato ai maggiorenni.

Finale Amici 21, tutti i premi in palio

Oltre al regolamento del televoto della finale sono stati resi già noti anche tutti i premi in palio ad Amici 2022. E non sono pochi: