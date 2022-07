Amici 21, Cosmary e Alex si sono lasciati. Tutta la verità, parla lei

Adesso è ufficiale, al 100%: Cosmary e Alex si sono lasciati, non ci sono più dubbi di sorta a riguardo. A rompere il silenzio una volta e per tutte su una situazione già molto delicata che si protraeva da diverse settimane è stata la stessa ballerina, con una Instagram Stories pubblicata poche ore fa.

Evidentemente stanca di dover leggere rumors e voci pruriginose sulla sua ormai passata relazione, Cosmary ha deciso di scrivere di suo pugno una sorta di lettera social per i fan. Con la sua Stories, Cosmary ha chiesto a tutti i suoi follower di rispettare la sua privacy in un momento che, alla luce dei fatti, deve essere molto difficile. Ecco dunque le parole di Cosmary su Alex:

“Non amo parlare della mia vita privata sui social ma mi ritrovo a doverlo fare poiché si tratta di una situazione nata in un contesto che mi porta a doverlo fare. Lo faccio anche per rispetto a tutte le persone che mi seguono e che ci hanno seguito con amore. La mia relazione con Alex è terminata, a volte non tutto va come ti aspetti e questo può fare male. Vi prego di rispettare questo momento e di essere comprensivi, ho bisogno di sorridere e ho bisogno di leggerezza. Il mio lavoro è la cosa che più mi rende felice ora e voglio concentrarmi su quello”.

Almeno per il momento, nel frattempo, tutto tace dal lato Alex. Il cantante infatti non ha per ora pubblicato né repliche né conferme rispetto all’annuncio di Cosmary. In questo periodo, più che pensare alla sua ormai ex fidanzata, l’artista è piuttosto impegnato sui social a promuovere l’uscita del suo primo EP, i relativi instore e gli impegni musicali dal vivo come il Battiti Live, al quale parteciperà proprio stasera, 5 luglio.

Alex e Cosmary: i rumors sulla fine della loro relazione

Erano ormai giorni che tutti i fan si stavano chiedendo in che rapporti fossero Alex e Cosmary dopo la fine del reality. A fare chiarezza, in qualche modo, era stato il cantante in occasione di una recente puntata di Casa Chi.

Ad Adua del Vesco e ai giornalisti collegati, l’artista aveva commentato semplicemente che il periodo non era dei migliori e che la situazione con Cosmary era, per così dire, “particolare“.

Il racconto della relazione fra Alex e Cosmary

Alessandro Rina e la danzatrice Cosmary Fasanelli si erano conosciuti proprio all’interno della scuola di Amici 21. Dopo essere entrata a far parte del programma grazie ad una sfida giudicata da Garrison Rochelle, la ballerina aveva subito dimostrato interesse nei confronti di Alex.

Terminato il programma i due hanno contiuato a vedersi ma qualcosa, evidentemente, deve essere andato storto. Che siano stati i battibecchi di cui aveva parlato Alex o la lontananza legata al fatto che entrambi sono stati molto impegnati con i rispettivi lavori? Questa domanda, per il momento, non ha una risposta precisa.