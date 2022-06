Amici, parla Alex: i rapporti oggi con Luigi e “battibecchi” con Cosmary

Alex Wyse è stato tra gli allievi più apprezzati dell’ultima edizione di Amici. Al secolo Alessandro Rina, è entrato per volere di Lorella Cuccarini, rimanendo nel team della showgirl fino al termine del programma, insieme ad Aysha e Sissi. Nel corso della sua esperienza nel talent, si è fatto notare per la sua personalità particolare e, soprattutto, per il suo talento musicale. Al contempo, ha suscitato la curiosità dei telespettatori per il rapporto instaurato nella casetta con Cosmary Fasanelli, ballerina del team di Alessandra Celentano.

Classe 2000, Alex è stato raggiunto di recente dalla sua ex coach di canto, per cui ha rilasciato un’intervista sul nuovo format da lei pensato proprio per gli ex allievi di Amici, Dimmi di te. Insieme a lei ha ripercorso il periodo trascorso all’interno della scuola di Canale 5, a partire dal suo ingresso. I fan del giovane talento ricorderanno, infatti, che al suo provino il ragazzo abbia presentato un suo inedito senza titolo (divenuto poi Sogni al cielo). Nel ricordare i momenti più belli nella scuola, Alex ha poi risposto, confessando:

“Sicuramente l’entrata, un’emozione che non dimenticherò mai. Sono entrato un po’ in punta di piedi come se tipo ‘sono qui ma non so di essere qui’. Tutto così grande, luminoso. Vedi le persone che vedevi in televisione e pensi ‘cosa mi sta succedendo? Dove mi trovo?’ Quando prendo la maglia al serale; quando è sto prodotto il mio disco; il disco d’oro…“

Un’esperienza arricchita dallo stretto contatto tra Alex e gli altri ragazzi all’interno della scuola, tra cui sono nati rapporti importanti. Il giovane cantautore ha difatti parlato anche delle amicizie nate nella casetta. Nonostante le varie discussioni e incomprensioni, con alcuni di loro il 22enne ha svelato di avere un legame intenso, definendoli “quasi dei fratelli“.

A rientrare in questa ristretta cerchia sono, soprattutto, Sissi, Albe e Luigi Strangis. Del rapporto tra Alex e quest’ultimo, in particolare, si è parlato molto a causa di un furioso litigio andato in onda durante un daytime, che sembrava aver messo definitivamente la parola fine alla loro amicizia. Eppure, stando alle parole dell’ex alunno di Lorella Cuccarini, tra i due continuerebbe ad esserci un rapporto speciale. Il cantante ha difatti ammesso:

“È sempre stato un bel rapporto dall’inizio. Poi sarà stata sicuramente colpa dei nostri caratteri. Non ci sentiamo per forza di andare l’uno dall’altro. Però è come se sai che quella persona c’è, anche se non ci vai. Magari una persona che guarda non capisce, però noi lo sappiamo. È un po’ quella l’essenza della nostra amicizia. Poi comunque ci vediamo. Ci siamo visti anche ieri, lui è tornato a Roma e io ero lì. Avevo lo stesso albergo, è venuto su a salutarmi.

E di legami, Alex Rina ne ha instaurati diversi nel corso di Amici 21, ma uno in particolare ha attirato l’attenzione dei telespettatori: quello con Cosmary Fasanelli. La ballerina, entrata tra le polemiche dopo una sfida giudicata da Garrison Rochelle (e buttata fuori proprio da lui per far entrare John Erik) ha mostrato fin da subito interesse per il cantante. Dopo un iniziale imbarazzo, i due si sono avvicinati fino a intraprendere una relazione, che sembra proseguire anche al di fuori del programma. Lorella Cuccarini ha difatti deciso di indagare, chiedendo come stesse andando tra i due e Alex ha confessato:

“Bene, poi ogni tanto ci sono battibecchi come è giusto che sia in ogni relazione. […] Ovviamente, appena sono uscito ci siamo visti subito e adesso ho iniziato a fare il giro per l’Italia quindi è un po’ complicato. Però si trova sempre il tempo.“

Alex ha poi confermato di aver presentato Cosmary alla propria famiglia: “Sì sì appena sono rientrato io a casa. Eravamo assieme, siamo venuti da Roma e poi è stata con me.” Insomma, un momento d’oro per il giovane cantautore, che ora si gode il successo, sia professionale che sentimentale.