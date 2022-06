By

Alex, al secolo Alessandro Rina, dopo essere stato protagonista della 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi, ha iniziato a ‘camminare’ con le proprie gambe. Nelle scorse ore è uscito il suo primo Ep, “Non siamo soli”. Intervistato da Giulia Stabile su Witty Tv, il musicista ha raccontato come ha vissuto le settimane del dopo talent show. Inoltre ha lasciato intendere come sta procedendo la relazione con Cosmary Fasanelli, la danzatrice che lo ha stregato nella scuola. E ancora, ha speso delle dolcissime parole per Michele Bravi con il quale ha cantato “Senza chiedere permesso”.

“In cosa sei instabile?”, ha chiesto Giulia. “Nel mostrare le emozioni”, la replica stringata di Alex che, come è noto al pubblico di Amici, è un ragazzo taciturno e criptico. La Stabile ha poi domandato una curiosità circa un suo gesto ripetuto di frequente, ossia quello di scrocchiare spesso la schiena. “Lo faccio per liberarmi dalle tensioni”, ha spiegato rapidamente il cantante

Per quel che riguarda l’Ep “Non siamo soli”, ha raccontato che si tratta di un lavoro che è nato prima dell’inizio dell’avventura ad Amici. “Ci ho lavorato prima e all’interno del programma, sulla scrittura, comunque, è l’Alex prima di entrare nella scuola”, ha sottolineato. Capitolo Michele Bravi che gli ha affidato “Senza chiedere permesso”. Per il musicista sbocciato a X Factor, Rina ha avuto commenti al miele:

“Lui è un artista con la A maiuscola, sia a livello di emozione sia a livello di persona. Quello che dice, come parla, l’importanza che dà alle parole… vedere una canzone da lui è stato quasi come vivere la finale di Amici.”

Spazio ai legami con alcuni ex compagni di avventura avuti nel talent show di Canale Cinque. Giulia Stabile gli ha ricordato il bel rapporto avuto con Christian durante il percorso nel programma, chiedendo se ci siano ancora contatti con il danzatore. “Sì, certo”, la secca replica del cantante. A questo punto Giulia si è fatta più maliziosa: “Anche con qualcun altro hai mantenuto i rapporti?”. “Sì ho mantenuto i rapporti che c’erano prima, anzi sono andato avanti…”, ha sottolineato Rina con enfasi, innescando un “ooooh” di simpatico e fittizio stupore nell’intervistatrice.

Naturalmente il riferimento sotteso è che con Cosmary tutto sta procedendo a gonfie vele. Ecco spiegato l'”ooooh” di Giulia. Insomma, la relazione con la Fasanelli è proseguita anche dopo Amici ed è tutt’ora in corso.

D’altra parte Alex, pochi giorni dopo la conclusione del talent show firmato da Maria De Filippi, ai microfoni di Verissimo prometteva che per la giovane ci sarebbe sempre stato. “Troverò sempre il tempo per Cosmary tra le cose che devo fare”, spiegava a Silvia Toffanin. Rina è stato di parola!