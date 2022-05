Amici 21, Alex e Cosmary si sono rivisti: com’è andata e cos’hanno deciso

Alex, al secolo Alessandro Rina, e Cosmary Fasanelli fanno coppia oppure no? I due giovani si sono conosciuti all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi; durante il loro percorso nel talent show di Canale Cinque è scoccata la cosiddetta scintilla che li ha portati ad avvicinarsi sempre più. Poi, la separazione forzata: la danzatrice è stata eliminata prima che iniziasse la fase serale del programma, mentre Rina ha proseguito il suo cammino sbarcando in finale. Morale della favola, i due piccioncini sono stati lontani per settimane. E ora? Hanno deciso di darsi una chance oppure no? Sì, la storia procede…

Nelle scorse ore Alex, dal carattere schivo e taciturno, ha sorpreso un po’ tutti ed ha pubblicato sui suoi profili social uno scatto di Cosmary, impreziosendolo con un cuoricino rosso. Un segnale che ha lasciato pochi dubbi ai fan, che hanno visto premiate le loro speranze: la relazione non è finita. A ulteriore riprova che la love story si alimenterà di altri capitoli, poche ore dopo il gesto di Rina, è giunto quello ancor più inequivocabile della ballerina.

Cosmary, tra le sue Stories Instagram, ha pubblicato uno scatto in cui la si vede immortalata stretta in un tenero abbraccio con il cantante. Insomma, la coppia non è scoppiata. Da quanto trapelato pare che non ci siano dubbi sul fatto che, nel primo incontro che c’è stato dopo la conclusione del talent show di Mediaset, tutto sia andato per il verso giusto.

D’altra parte c’erano tutti i presupposti per far sì che il rapporto non si sfilacciasse. Cosmary, dopo la sua eliminazione, non ha mai smesso di supportare il musicista via social, segno che non aveva alcuna intenzione di farsi da parte. Pure poco prima della finale di Amici, poi vinta dal “rivale” di Rina, Luigi Strangis, la Fasanelli si è fatta sentire in rete, riservando alla sua dolce metà una dedica tutta zucchero e miele. Ora è il momento di far crescere la relazione, privatamente e con serenità.