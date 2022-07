Uomini e Donne, Riccardo e Camilla si sono lasciati! Annuncio e motivi

È finita la storia di Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, coppia nata a Uomini e Donne. A dare il triste annuncio è l’ex corteggiatrice, attraverso il suo account di Instagram. Spesso si sono fatte ipotesi sulla loro rottura, presto smentite dai due diretti interessati. In particolare, tempo fa, Camilla aveva spiegato di voler vivere la sua relazione con Riccardo senza dover condividere sempre foto e video che li ritraevano insieme. Ora, però, i segnali corrispondono alla realtà ed è lei stessa ad ammetterlo.

Un’altra coppia storica del Trono Classico si separa. Andava in onda la stagione 2016-2017 quando il pubblico di Canale 5, Riccardo e Camilla si erano fatti conoscere come due giovani ragazzi lontani dal mondo dello spettacolo. E, in effetti, non hanno mai cercato di forzare la mano per entrare a far parte di questo settore. I fan hanno continuato a seguirli attraverso i social network, dove spesso si sono lamentati di vederli poco insieme. Ora la Mangiapelo si ritrova a dover, invece, confermare che oggi non sono più una coppia.

L’ex corteggiatrice di UeD precisa di voler fare chiarezza “una volta per tutte” per il rispetto che ha nei confronti di chi la segue. Probabilmente, molti dei suoi fan si sono accorti, nell’ultimo periodo, della sua distanza con Riccardo. Secondo quanto si può capire dalle sue parole, la rottura sarebbe arrivata di recente, precisamente nei giorni scorsi. Sembra, inoltre, che si tratti di una decisione presa di comune accordo.

“Purtroppo non tutte le cose belle hanno un lieto fine. Da qualche giorno io e Riccardo abbiamo deciso di prendere strade diverse. Non ci vedrete più nella stessa casa. Obiettivi lavorativi e personali ci portano a una separazione. Non rinnego nulla di questi sei anni. Purtroppo le persone cambiano e le storie finiscono”

I loro rispettivi obiettivi li hanno portati a dirsi addio dopo circa sei anni di relazione. Camilla Mangiapelo spiega di aver deciso “di metterci la faccia per l’ennesima volta” e di spiegare cosa sta accadendo davvero. Ci tiene, intanto, a ringraziare tutti i fan “per il supporto costante”. Detto ciò, l’ex corteggiatrice spera che tutti loro possano capire che questo è per lei “un momento delicato”.

Sebbene abbia spiegato che dietro la rottura ci siano i diversi obiettivi di vita e professionali, non intende entrare troppo nei dettagli. Infatti, Camilla confessa che il suo volere ora è che le cause, che hanno portato alla loro separazione, restino “personali”. La Mangiapelo non ha voglia di dire altro al riguardo. Pertanto, spera che il pubblico che la segue rispetti il “riserbo e la privacy” che hanno sempre difeso durante la loro storia.

Al momento, da parte di Riccardo Gismondi non arriva nessuna dichiarazione al riguardo. Non si sa se in un secondo momento deciderà di confermare le parole della Mangiapelo o se eviterà di parlarne.