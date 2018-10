Uomini e Donne news: Riccardo e Camilla si sono lasciati? La risposta di lei

Rottura tra Camilla e Riccardo di Uomini e Donne? News sulla coppia

Riccardo e Camilla si sono lasciati? Le news di Uomini e Donne riguardano questa seguitissima coppia. Che però nell’ultimo periodo ha fatto molto preoccupare i fan. Perché? Camilla e Riccardo non pubblicavano più Instagram stories insieme come un tempo e avevano preso una decisione che aveva fatto immediatamente pensare che fossero in crisi. Non convivono più. Facendo due più due, i loro sostenitori si sono convinti che si fossero lasciati, ma che non era arrivato ancora il momento di annunciare la notizia agli altri. Forse lo avrebbero fatto a Uomini e Donne. Ma la verità è un’altra (per fortuna). E Camilla Mangiapelo ha spiegato tutto chiaramente.

La risposta di Camilla sulla crisi con Riccardo Gismondi

Camilla e Riccardo di Uomini e Donne sono stati travolti dagli impegni lavorativi. Lei è continuamente su un set fotografico mentre lui è in giro per il mondo. E non si ferma mai. La scelta di non vivere insieme sembra semplicemente momentanea. Riccardo e Camilla continuano a stare insieme e adesso lo sappiamo per certo perché l’ex corteggiatrice ha risposto direttamente a una fan preoccupatissima. Ecco cosa ha chiesto la fan: “Ma stai ancora con Riccardo, sì o no? La domanda è semplice”. E la risposta di Camilla non si è fatta attendere: “La risposta è altrettanto semplice e chiara: sì!”.

Uomini e Donne: le ultime novità del programma

E mentre due protagonisti di Uomini e Donne sono vicini alla decisione di ritornare insieme, Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo continuano a essere una coppia a tutti gli effetti. Nella trasmissione di Maria De Filippi ci sono però delle grandi novità: sembra proprio che Lorenzo sia intenzionato a eliminare Giulia. Non avranno una storia bellissima come quella di Camilla e Riccardo? Non tutti possono essere così fortunati!